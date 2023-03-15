Ночной обстрел Белгорода и Белгородского района: что известно о происшествии

Как ранее сообщил мэр Валентин Демидов, повреждения зафиксировали в девяти частных домах и четырёх квартирах. В основном выбило стёкла. Также пострадали два авто. Специалисты приступили к осмотру территорий, на месте работали оперативные службы. Жителям повреждённых домовладений предложили на время отправиться в гостиницы.