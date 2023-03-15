Ночной обстрел Белгорода и Белгородского района: что известно о происшествии

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В ночь на 15 марта над Белгородом и Белгородском районом сработала система ПВО. Сбили три украинские ракеты. Есть разрушения и одна пострадавшая. Девушка получила лёгкое ранение, от госпитализации отказалась.
Сообщения о том, что над регионом громко, появились в районе 23:30 14 марта. Сработали сигнализации в автомобилях. После происшествия белгородцы стали находить обломки сбитых объектов в разных частях города.
Как ранее сообщил мэр Валентин Демидов, повреждения зафиксировали в девяти частных домах и четырёх квартирах. В основном выбило стёкла. Также пострадали два авто. Специалисты приступили к осмотру территорий, на месте работали оперативные службы. Жителям повреждённых домовладений предложили на время отправиться в гостиницы.
Позже официальная информация поступила от главы Белгородского района Владимира Перцева. По его словам, в Тавровском и Стрелецком поселениях пострадали два жилых дома и гараж. Разбиты два автомобиля.
Накануне система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Осколки упали на крышу гаража частного дома. Никто не пострадал. ПВО в Белгородской области сработала и ночью 14 марта.
Неспокойно в регионе с понедельника, 13 марта. За это время ряд населённых пунктов в Шебекинском, Грайворонском горокругах и Краснояружском районе попали под огонь со стороны Украины.
В понедельник над Белгородским районом сбили четыре ракеты. Пострадала женщина. Врачи борются за её жизнь.