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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

«Ничего не помню. Очнулась на полу»: белгородка рассказала о ночном обстреле

15 марта 2023, 09:25
Фото: кадр из репортажа «Мира Белогорья»

Владельцы повреждённых домов показали последствия обстрела Белгорода

Частный дом жительницы Белгорода сильно пострадал во время ночного обстрела. Осколками посекло дом, дворовые постройки, сад. Сама женщина потеряла сознание, а её собаку контузило. Об этом она рассказала журналистам «Мира Белогорья».

Белгородка рассказала о последствиях ночного обстрела города со стороны Украины. В сад женщины упал обломок снаряда. По её словам, после мощного хлопка остался характерный запах.

В репортаже можно увидеть воронку от обломков. Мягкая земля в саду погасила часть ударной волны.

«Потом больше ничего не помню. Очнулась на полу — эмчеэсовцы подняли», — рассказала белгородка.

Из-за разлетевшихся обломков пострадали дом, гостевой дом, теплица и деревья в саду. Основной удар пришёлся на торцевую часть — с этой стороны и был прилёт.

Сама хозяйка частного подворья не пострадала, но контузило её собаку — животное ничего не слышит. Женщина вызвала для питомца ветеринара.

В Белгороде во время ночного обстрела повреждения получили 21 дом и пять квартир. Ранена девушка. В Белгородском районе пострадали два жилых дома, гараж и два автомобиля.

Видео: «Мир Белогорья»
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