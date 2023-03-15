«Ничего не помню. Очнулась на полу»: белгородка рассказала о ночном обстреле

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Белгородка рассказала о последствиях ночного обстрела города со стороны Украины. В сад женщины упал обломок снаряда. По её словам, после мощного хлопка остался характерный запах.
В репортаже можно увидеть воронку от обломков. Мягкая земля в саду погасила часть ударной волны.
«Потом больше ничего не помню. Очнулась на полу — эмчеэсовцы подняли», — рассказала белгородка.
Из-за разлетевшихся обломков пострадали дом, гостевой дом, теплица и деревья в саду. Основной удар пришёлся на торцевую часть — с этой стороны и был прилёт.
Сама хозяйка частного подворья не пострадала, но контузило её собаку — животное ничего не слышит. Женщина вызвала для питомца ветеринара.
В Белгороде во время ночного обстрела повреждения получили 21 дом и пять квартир. Ранена девушка. В Белгородском районе пострадали два жилых дома, гараж и два автомобиля.