Небольшие компании IT-сферы привлекли в прошлом году более 12 млрд рублей

“Одно из стратегических направлений работы Корпорации МСП - переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь кратного прироста количества выданных кредитов по итогам 2022 года удалось в том числе благодаря совершенствованию гарантийного механизма, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Также весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма “зонтичных” поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций”.