Небольшие компании IT-сферы привлекли в прошлом году более 12 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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За этот период такие предприятия привлекли более 12 млрд рублей, в том числе с использованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС). Это стало возможным благодаря реализации положений нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”, который курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. В количественном выражении число выданных кредитов увеличилось со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.
“Одно из стратегических направлений работы Корпорации МСП - переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь кратного прироста количества выданных кредитов по итогам 2022 года удалось в том числе благодаря совершенствованию гарантийного механизма, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Также весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма “зонтичных” поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций”.
Отмечается, что в число регионов-лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса попали Москва (6,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (1 млрд рублей), Татарстан (980 млн рублей), Пермский край (532 млн рублей) и Орловская область (353 млн рублей). Вместе с тем нулевые показатели поддержки показали Камчатский край, Новгородская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, а также Амурская, Курская и Липецкая области.
Основной функцией Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает Корпорация МСП, является содействие предпринимателям в получении банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств, если отсутствует залог или его недостаточно. Кроме того, за гарантиями можно обратиться в банки – участники механизма “зонтичных” поручительств Корпорации МСП, а также региональные гарантийные организации.