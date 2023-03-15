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Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты

14 марта 2023, 21:00
Фото: 1MI
Осколки попали в жилой сектор, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Вечером 14 марта жители Белгорода и Белгородского района услышали череду громких звуков. Спустя некоторое время губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что система ПВО сбила три ракеты.

Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
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#Александра Склярова#Пво#Работа ПВО#Происшествия#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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