Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты

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Published Сегодня, 21:00
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Updated Сегодня, 21:17
Вечером 14 марта жители Белгорода и Белгородского района услышали череду громких звуков. Спустя некоторое время губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что система ПВО сбила три ракеты.
Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области