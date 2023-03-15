На Стойленском ГОКе открыли новую мультимедийную диспетчерскую

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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В результате модернизации диспетчерской время оперативных переключений на объектах энергоснабжения предприятия сократится с 30 до 5 минут.
Диспетчерская служит единым центром сбора и анализа информации о работе объектов, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии по предприятию. Всего на контроле энергодиспетчерской находятся более 120 подстанций и распределительных пунктов.
Новая цифровая схема, которая заменила устаревший мнемощит с набором статичных элементов, представляет собой единое поле из 21-й видео панели. Это современное решение повысило наглядность отображаемой энергосхемы предприятия, что снизит вероятность ошибки диспетчера.
При проектировании диспетчерской особое внимание уделили условиям труда сотрудников. Вся мебель – столы, кресла, шкафы – теперь соответствуют современным эргономическим требованиям организации рабочего места для такого рода объектов.
Ранее на Стойленском ГОКе модернизировали диспетчерскую цеха железнодорожного транспорта, где смонтировали видеостену с эффектом неразрывной картинки и сенсорный экран для ведения графика железнодорожного движения в онлайн режиме.