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На Стойленском ГОКе открыли новую мультимедийную диспетчерскую

15 марта 2023, 13:40
Фото: Стойленский ГОК
В цехе сетей и подстанций Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) открыли новую диспетчерскую, которую оснастили современными мультимедийными средствами управления, связи и наблюдения.

В результате модернизации диспетчерской время оперативных переключений на объектах энергоснабжения предприятия сократится с 30 до 5 минут.

Диспетчерская служит единым центром сбора и анализа информации о работе объектов, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии по предприятию. Всего на контроле энергодиспетчерской находятся более 120 подстанций и распределительных пунктов.

Фото: Стойленский ГОК

Новая цифровая схема, которая заменила устаревший мнемощит с набором статичных элементов, представляет собой единое поле из 21-й видео панели. Это современное решение повысило наглядность отображаемой энергосхемы предприятия, что снизит вероятность ошибки диспетчера.

При проектировании диспетчерской особое внимание уделили условиям труда сотрудников. Вся мебель – столы, кресла, шкафы – теперь соответствуют современным эргономическим требованиям организации рабочего места для такого рода объектов.

Ранее на Стойленском ГОКе модернизировали диспетчерскую цеха железнодорожного транспорта, где смонтировали видеостену с эффектом неразрывной картинки и сенсорный экран для ведения графика железнодорожного движения в онлайн режиме.

Стойленский ГОК повышает энергоэффективность производства
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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Диспетчерская#Модернизация#Город#Белгородская область
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