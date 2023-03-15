На месте свалок в Белгороде и Грайвороне появятся парк и сквер

На рекультивацию свалки в Белгороде выделили 1,5 млрд рублей. Её территория составляет 20 га. Сейчас идут работы по перемещению мусора на территорию в 8 га. После завершения всех работ по рекультивации на этом месте будет зелёная зона с многолетними растениями и деревьями.