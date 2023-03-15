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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

На месте свалок в Белгороде и Грайвороне появятся парк и сквер

15 марта 2023, 10:39

В Белгороде и Грайвороне начали рекультивацию свалок

В двух городах Белгородской области начали рекультивацию свалок. В 2024 году приступят к обустройству и озеленению этих мест, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде и Грайвороне началась рекультивация свалок. В 2024 году планируется приступить к работам по благоустройству и озеленению этих территорий. На месте свалок появятся парк и сквер.

На рекультивацию свалки в Белгороде выделили 1,5 млрд рублей. Её территория составляет 20 га. Сейчас идут работы по перемещению мусора на территорию в 8 га. После завершения всех работ по рекультивации на этом месте будет зелёная зона с многолетними растениями и деревьями.

Ранее сообщалось, что работы проходят в рамках национального проекта «Экология».

Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
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#Ольга Аксёнова#Свалка#Рекультивация#Парк#Сквер#Общество#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгородская область#Белгород#Грайворон
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