Магазин в Белгороде демонтирует флаги Великобритании после жалоб горожан

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как сообщили горожане, флаги Великобритании висят в Белгороде на Островского, 5. В мэрии областного центра сообщили, что по этому адресу находится магазин «Лондон». В витринах вставлены сетки с тематикой британского флага.
Городские власти также добавили, что 13 марта состоялась личная беседа с собственником магазина. По итогам была достигнута договорённость — до 20 марта сетки демонтируют.
Напомним, осенью прошлого года белгородцев смутил украинский флаг на балконе одного из домов. После приезда силовиков жёлто-синий символ соседнего государства убрали. А однажды с украинским флагом местные жители спутали разноцветные профлисты на крыше.