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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Магазин в Белгороде демонтирует флаги Великобритании после жалоб горожан

15 марта 2023, 14:09
Фото: "Яндекс-Карты"
Государственный символ вывесил тематический магазин «Лондон». Это не устроило горожан. О судьбе флагов рассказали в мэрии Белгорода.

Как сообщили горожане, флаги Великобритании висят в Белгороде на Островского, 5. В мэрии областного центра сообщили, что по этому адресу находится магазин «Лондон». В витринах вставлены сетки с тематикой британского флага.

Городские власти также добавили, что 13 марта состоялась личная беседа с собственником магазина. По итогам была достигнута договорённость — до 20 марта сетки демонтируют.

Напомним, осенью прошлого года белгородцев смутил украинский флаг на балконе одного из домов. После приезда силовиков жёлто-синий символ соседнего государства убрали. А однажды с украинским флагом местные жители спутали разноцветные профлисты на крыше.

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#Флаг#Магазин#Белгород#Город#Новости Белгорода#Кристина Семенчук
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