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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Какие работы проведут в разгромленном подземном переходе на «Энергомаше» в Белгороде

15 марта 2023, 07:55
Фото: Bel.ru

Подземному переходу на «Энергомаше» в Белгороде требуется серьёзный ремонт

Подземный пешеходный переход на остановке «Энергомаш» переживает не лучшие дни. Заммэра по строительству Василий Голиков рассказал, какие работы нужно провести, чтобы навести там порядок.

Так, как рассказал Василий Голиков, с подземным переходом на остановке «Энергомаш» предстоит весьма много работы. Необходимо отремонтировать и благоустроить подход к пешеходному переходу, ступени, наружные уличные ограждения — парапеты, напольное покрытие, стеновые панели, потолки, систему освещения. Необходимы также демонтаж нерабочих торговых павильонов и очистка ливнесточных систем.

По данному объекту требуется разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы с составлением сметной стоимости.
Василий Голиков

Вариантов обустройства подземного перехода заммэра не предоставил. Вероятно, сперва нужно разобраться с его ремонтом, так как находится подземка в весьма плачевном состоянии. Так, не так давно в переходе разгромили витрины, навалили кучи мусора и оставили сомнительного содержания граффити.

В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»
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#Артем Черненко#Подземный переход#Вандалы#Ремонт#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков
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