Какие работы проведут в разгромленном подземном переходе на «Энергомаше» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Так, как рассказал Василий Голиков, с подземным переходом на остановке «Энергомаш» предстоит весьма много работы. Необходимо отремонтировать и благоустроить подход к пешеходному переходу, ступени, наружные уличные ограждения — парапеты, напольное покрытие, стеновые панели, потолки, систему освещения. Необходимы также демонтаж нерабочих торговых павильонов и очистка ливнесточных систем.
По данному объекту требуется разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы с составлением сметной стоимости.
Василий Голиков
Вариантов обустройства подземного перехода заммэра не предоставил. Вероятно, сперва нужно разобраться с его ремонтом, так как находится подземка в весьма плачевном состоянии. Так, не так давно в переходе разгромили витрины, навалили кучи мусора и оставили сомнительного содержания граффити.