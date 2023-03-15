Какие работы проведут в разгромленном подземном переходе на «Энергомаше» в Белгороде

Вариантов обустройства подземного перехода заммэра не предоставил. Вероятно, сперва нужно разобраться с его ремонтом, так как находится подземка в весьма плачевном состоянии. Так, не так давно в переходе разгромили витрины, навалили кучи мусора и оставили сомнительного содержания граффити.