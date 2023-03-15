Как рассчитывается площадь белгородцам из приграничья

В Едином государственном реестре недвижимости ЕГРН же регистрируется кадастровая площадь. Она состоит из суммы общей площади жилого помещения, включая помещения «для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием». Однако не учитывается квадратура балконов, лоджий, веранд и террас.