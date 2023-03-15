Как рассчитывается площадь белгородцам из приграничья

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Во время прямого эфира Владимир Перцев рассказал, как рассчитывается площадь жилья для жителей населённых пунктов, чьи дома сейчас находятся в зоне ЧС. Белгородку Анну интересовало, для определения квадратуры используется общая площадь дома или желая.
Учёт площади будет вестись на основании выписки ЕГРН. В соответствии с ней будет компенсация — метр на метр.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
В Едином государственном реестре недвижимости ЕГРН же регистрируется кадастровая площадь. Она состоит из суммы общей площади жилого помещения, включая помещения «для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием». Однако не учитывается квадратура балконов, лоджий, веранд и террас.