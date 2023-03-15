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Published Сегодня, 20:54

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Как рассчитывается площадь белгородцам из приграничья

15 марта 2023, 20:54
Фото: 1MI

Квартиры жителям приграничья выдают по выпискам ЕГРН

Методику определения метража рассказал глава Белгородского района. К нему за вопросом обратилась женщина из села, где введён режим ЧС.

Во время прямого эфира Владимир Перцев рассказал, как рассчитывается площадь жилья для жителей населённых пунктов, чьи дома сейчас находятся в зоне ЧС. Белгородку Анну интересовало, для определения квадратуры используется общая площадь дома или желая.

Учёт площади будет вестись на основании выписки ЕГРН. В соответствии с ней будет компенсация — метр на метр.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

В Едином государственном реестре недвижимости ЕГРН же регистрируется кадастровая площадь. Она состоит из суммы общей площади жилого помещения, включая помещения «для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием». Однако не учитывается квадратура балконов, лоджий, веранд и террас.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Владимир перцев#Введение режима ЧС#Недвижимость#Жилая недвижимость
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