Как будет выглядеть подземный переход на «Стадионе» в Белгороде

В мэрии Белгорода представили вариант ремонта подземного перехода на "Стадионе"

В настоящее время данные подземные пешеходные переходы нуждаются в ремонте. Как они будут выглядеть после, показал заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков.