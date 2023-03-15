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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:19

Как будет выглядеть подземный переход на «Стадионе» в Белгороде

15 марта 2023, 07:16
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода представили вариант ремонта подземного перехода на "Стадионе"

В настоящее время данные подземные пешеходные переходы нуждаются в ремонте. Как они будут выглядеть после, показал заместитель главы администрации города по строительству Василий Голиков.

Он отметил, что на основании проведённого анализа технического состояния конструкций подземного перехода на остановке «Стадион» специалисты установили, что необходимо выполнить ремонт сборных железобетонных конструкций с восстановлением их защитного слоя, напольных стеновых и потолочных покрытий, ливнесточной системы.

В настоящий момент разработана проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Данные работы также необходимо выполнять в комплексе с монтажом двух наклонных подъёмников для маломобильных групп населения.
Василий Голиков

Голиков добавил, что отделочные работы, а именно покрытие стен, потолков, напольное покрытие, система освещения могут быть выполнены за счёт средств арендатора данного объекта. Варианты интерьерных решений представлены на слайдах:

Фото: Из трансляции мэрии Белгорода
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#Кристина Семенчук#Подземный переход#Ремонт#Мэрия белгорода#Город#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков
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