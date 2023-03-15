Как будет выглядеть подземный переход на «Стадионе» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Он отметил, что на основании проведённого анализа технического состояния конструкций подземного перехода на остановке «Стадион» специалисты установили, что необходимо выполнить ремонт сборных железобетонных конструкций с восстановлением их защитного слоя, напольных стеновых и потолочных покрытий, ливнесточной системы.
В настоящий момент разработана проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Данные работы также необходимо выполнять в комплексе с монтажом двух наклонных подъёмников для маломобильных групп населения.
Василий Голиков
Голиков добавил, что отделочные работы, а именно покрытие стен, потолков, напольное покрытие, система освещения могут быть выполнены за счёт средств арендатора данного объекта. Варианты интерьерных решений представлены на слайдах: