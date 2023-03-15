Иммиграция в Европу: какие варианты есть и как выбрать наиболее подходящий?

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Последняя дает вам право находиться в ЕС не более 90 дней. Для легального проживания на постоянной основе рекомендуется получить один из следующих документов: национальная виза категории D, вид на жительство (ВНЖ или ПМЖ), гражданство. В статье рассмотрим несколько топовых способов легализации в Европе, перечислим плюсы и минусы каждого из них.
Если вы желаете переехать в Европу, то стоит воспользоваться поддержкой иммиграционных юристов. Компания https://assistpoint.ru/ оказывает помощь в иммиграции за границу и в получении ВНЖ, ПМЖ, а также второго гражданства.
Сначала работодатель должен пригласить вас на работу, предварительно получив разрешение от властей на трудоустройство иностранного гражданина. Вы же со своей стороны должны предоставить доказательство того, что у вас есть где жить на новом месте: это может быть договор купли-продажи недвижимости или аренды квартиры.
Способы получения ВНЖ через трудоустройство подходит тем иммигрантам, которые:
Способ подходит предпринимателям, которые хотят открыть компанию в Европе и вести бизнес. Вот основные условия:
Власти каждой страны могут устанавливать собственные требования: например, иметь определенный размер уставного капитала, создать определенное число рабочих мест для местного населения и пр.
Способ идеально подходит тем, у кого есть стабильный источник дохода в первой стране, но при этом есть желание жить в Европе. В таком случае можно воспользоваться программами иммиграции для ФНД — они предлагаются такими странами, как Франция, Австрия, Испания и др.
Условия легализации следующие:
Репатриация представляет собой программу восстановления гражданства для тех, кто ее по каким-то причинам утратил в силу исторических событий (войны, массовые переселения и пр.). Способ подходит тем, у кого в родословной есть соответствующие корни. Программу репатриации предлагают такие страны, как Венгрия, Румыния и Болгария.
Вот основные условия:
Преимуществом этого способа является доступность — при наличии подтверждающих документов гражданство можно получить при невысоких затратах и за несколько месяцев.
Независимо от того, каким способом вы решили воспользоваться, необходимо заручиться поддержкой профессиональных юристов. Специалисты помогут собрать необходимые документы, расскажут обо всех нюансах, помогут пройти все проверки и пр.
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