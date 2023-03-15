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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Иммиграция в Европу: какие варианты есть и как выбрать наиболее подходящий?

15 марта 2023, 08:24
Фото: piqsels.com
Каждый год примерно несколько сотен тысяч жителей стран СНГ переезжают в Европу навсегда. Чтобы легально проживать здесь, недостаточно получить обычную шенгенскую визу.

Последняя дает вам право находиться в ЕС не более 90 дней. Для легального проживания на постоянной основе рекомендуется получить один из следующих документов: национальная виза категории D, вид на жительство (ВНЖ или ПМЖ), гражданство. В статье рассмотрим несколько топовых способов легализации в Европе, перечислим плюсы и минусы каждого из них.

Если вы желаете переехать в Европу, то стоит воспользоваться поддержкой иммиграционных юристов. Компания https://assistpoint.ru/ оказывает помощь в иммиграции за границу и в получении ВНЖ, ПМЖ, а также второго гражданства.

ВНЖ через устройство на работу

Сначала работодатель должен пригласить вас на работу, предварительно получив разрешение от властей на трудоустройство иностранного гражданина. Вы же со своей стороны должны предоставить доказательство того, что у вас есть где жить на новом месте: это может быть договор купли-продажи недвижимости или аренды квартиры.

Кому подходит

Способы получения ВНЖ через трудоустройство подходит тем иммигрантам, которые:

  • обладают хорошей востребованной специальностью;
  • имеют высокую квалификацию;
  • отлично владеют языком той страны, в которой планируют работать.

Иммиграция через регистрацию компании

Способ подходит предпринимателям, которые хотят открыть компанию в Европе и вести бизнес. Вот основные условия:

  • открытие своей компании в ЕС;
  • своевременная оплата всех налогов;
  • наличие офиса и регистрация юридического лица;
  • наличие определенного числа сотрудников.

Власти каждой страны могут устанавливать собственные требования: например, иметь определенный размер уставного капитала, создать определенное число рабочих мест для местного населения и пр.

Программа легализации для финансово независимых лиц

Способ идеально подходит тем, у кого есть стабильный источник дохода в первой стране, но при этом есть желание жить в Европе. В таком случае можно воспользоваться программами иммиграции для ФНД — они предлагаются такими странами, как Франция, Австрия, Испания и др.

Условия легализации следующие:

  • нужно иметь на банковском счету сумму определенного размера (у каждой страны свои требования);
  • необходимо владеть объектом недвижимости в выбранной стране (или арендовать его);
  • иметь высокий и стабильный доход в другой стране;
  • подтвердить легальность происхождения финансовых средств.

Легализация по программе репатриация

Репатриация представляет собой программу восстановления гражданства для тех, кто ее по каким-то причинам утратил в силу исторических событий (войны, массовые переселения и пр.). Способ подходит тем, у кого в родословной есть соответствующие корни. Программу репатриации предлагают такие страны, как Венгрия, Румыния и Болгария.

Вот основные условия:

  • обязательное наличие близких родственников или предков, у которых есть гражданство выбранной страны;
  • предоставление документов, которые могут подтвердить родство с этим человеком;
  • знание языка (обычно принимается даже начальный уровень).

Преимуществом этого способа является доступность — при наличии подтверждающих документов гражданство можно получить при невысоких затратах и за несколько месяцев.

Независимо от того, каким способом вы решили воспользоваться, необходимо заручиться поддержкой профессиональных юристов. Специалисты помогут собрать необходимые документы, расскажут обо всех нюансах, помогут пройти все проверки и пр.

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