Иммиграция в Европу: какие варианты есть и как выбрать наиболее подходящий?

Сначала работодатель должен пригласить вас на работу, предварительно получив разрешение от властей на трудоустройство иностранного гражданина. Вы же со своей стороны должны предоставить доказательство того, что у вас есть где жить на новом месте: это может быть договор купли-продажи недвижимости или аренды квартиры.