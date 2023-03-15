Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде

В мэрии Белгорода показали варианты ремонта подземного перехода на «Родине»

О возможной трансформации подземного перехода на «Родине» в Белгороде рассказал во время оперсовещания с мэрией замглавы администрации по строительству Василий Голиков. По его словам, есть три варианта оформления.

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