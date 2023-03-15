Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По словам Василия Голикова, на данный момент сотрудники Белгорблагоустройства выясняют причину периодического подтопления пешехода на «Родине». Под подозрением находится ливнёвка: в том случае, если трубопровод окажется действительно негерметичным, его починят методом санации до 1 сентября.
Также необходима гранитная облицовка стен, пола и потолка. Разработали три варианта оформления:
Так как данный переход находится в аренде, починить его может арендатор по договору. Прорабатывается также вопрос установки подъёмника для маломобильных граждан.
Всего на территории Белгорода расположены девять подземных переходов. Семь из них эксплуатирует БГБ, остальные два — арендатор.
Как отметил мэр Валентин Демидов, ремонт переходов в Белгороде действительно необходим.
В каждом побывал, ситуация удручающая. Пользуются ими все, надо их ремонтировать Выгодополучателями здесь становятся все. Там должно быть тепло, сухо.
Валентин Демидов