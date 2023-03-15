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Published Сегодня, 07:09

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Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде

15 марта 2023, 07:09
Фото: Bel.ru

В мэрии Белгорода показали варианты ремонта подземного перехода на «Родине»

О возможной трансформации подземного перехода на «Родине» в Белгороде рассказал во время оперсовещания с мэрией замглавы администрации по строительству Василий Голиков. По его словам, есть три варианта оформления.

По словам Василия Голикова, на данный момент сотрудники Белгорблагоустройства выясняют причину периодического подтопления пешехода на «Родине». Под подозрением находится ливнёвка: в том случае, если трубопровод окажется действительно негерметичным, его починят методом санации до 1 сентября.

Также необходима гранитная облицовка стен, пола и потолка. Разработали три варианта оформления:

  • Сложные округлые формы с пилонами: они декорированы белгородским орнаментом и плавно перетекают в потолок;
  • Строгий стиль с такими же пилонами и надписями с подсветкой. Цветовое решение — основные цвета белгородского флага, белый и голубой;
  • Стиль хай-тек со светильниками, встроенными в пол. Потолок оформляется в виде треугольниками с подсветкой. Цветовое решение — белгородский флаг, мел, небо, облака.

Так как данный переход находится в аренде, починить его может арендатор по договору. Прорабатывается также вопрос установки подъёмника для маломобильных граждан.

Всего на территории Белгорода расположены девять подземных переходов. Семь из них эксплуатирует БГБ, остальные два — арендатор.

Как отметил мэр Валентин Демидов, ремонт переходов в Белгороде действительно необходим.

В каждом побывал, ситуация удручающая. Пользуются ими все, надо их ремонтировать Выгодополучателями здесь становятся все. Там должно быть тепло, сухо.
Валентин Демидов
В подземном переходе на «Родине» в Белгороде сделали ремонт
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