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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:27

ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО

15 марта 2023, 12:13
Фото: УФСБ по Белгородской области
У задержанных изъяли противотанковые ракеты, гранатомёты, гранаты и более 15 тыс. патронов. Всё это мужчины незаконно переместили из зоны проведения спецоперации. Суд определил наказание для задержанных граждан.
Сюжет
Суд

В Белгородской области задержали двоих мужчин и изъяли у них боеприпасы, привезённые из зоны СВО. Сотрудники УФСБ перекрыли канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Правоохранители изъяли у фигурантов дела 14 единиц противотанковых управляемых ракет 9М113, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, в том числе Ф-1. Помимо этого, у осуждённых забрали 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг, а также более 15 тыс. патронов различного калибра.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Белгородский районный суд признал их виновными. Одного из осуждённых приговорили к трём годам условно за активное содействие в расследовании. Второй фигурант ближайшие три года проведёт в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: УФСБ по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Происшествия#Суд#Белгородская область#Спецоперация#Боеприпасы#Задержание#СВО
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