ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО

Правоохранители изъяли у фигурантов дела 14 единиц противотанковых управляемых ракет 9М113, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, в том числе Ф-1. Помимо этого, у осуждённых забрали 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг, а также более 15 тыс. патронов различного калибра.