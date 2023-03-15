ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Белгородской области задержали двоих мужчин и изъяли у них боеприпасы, привезённые из зоны СВО. Сотрудники УФСБ перекрыли канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов.
Правоохранители изъяли у фигурантов дела 14 единиц противотанковых управляемых ракет 9М113, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, в том числе Ф-1. Помимо этого, у осуждённых забрали 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг, а также более 15 тыс. патронов различного калибра.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Белгородский районный суд признал их виновными. Одного из осуждённых приговорили к трём годам условно за активное содействие в расследовании. Второй фигурант ближайшие три года проведёт в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.