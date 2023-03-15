Фейк: россияне будут платить за работу ПВО

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Сайт Брянской областной думы взломали. Именно так в регионе объясняют сообщение на портале об инициативе главы комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова о внесении в коммунальные платежи части расходов на обеспечение работы системы ПВО.
Позже в соцсетях облдума рассказала, что их сайт подвергся «массированной хакерской атаке и в настоящее время недоступен». Сайт не работает до сих пор — посетителей встречает надпись «Аккаунт заблокирован администратором сервера».
Одним из последних фейков в Белгородской области связан с водой в Старом Осколе. Белгородцам внушали, что в питьевой воде хлора больше, чем в бассейне.