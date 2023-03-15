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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Фейк: россияне будут платить за работу ПВО

15 марта 2023, 17:56
Информация ранее появилась на сайте облдумы Брянской области. Как сообщили власти, портал взломали. Сейчас в ситуации разбираются.
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Фейк

Сайт Брянской областной думы взломали. Именно так в регионе объясняют сообщение на портале об инициативе главы комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова о внесении в коммунальные платежи части расходов на обеспечение работы системы ПВО.

Позже в соцсетях облдума рассказала, что их сайт подвергся «массированной хакерской атаке и в настоящее время недоступен». Сайт не работает до сих пор — посетителей встречает надпись «Аккаунт заблокирован администратором сервера».

Одним из последних фейков в Белгородской области связан с водой в Старом Осколе. Белгородцам внушали, что в питьевой воде хлора больше, чем в бассейне.

Фото: сайт облдумы Брянской области
Хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне — новый фейк в Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Брянская область#Фейк#Фейковые новости#Работа ПВО
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