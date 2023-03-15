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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Ещё один подземный пешеходный переход могут законсервировать в Белгороде

15 марта 2023, 09:30
Фото: мэрия Белгорода

Подземный переход на Магистральной в Белгороде могут законсервировать

Как рассказал заммэра по строительству Евгений Жигалов, подземный переход на улице Магистральной в Белгороде предлагают законсервировать. Одна из причин — появление наземной «зебры» на том же месте.

Евгений Жигалов сегодня сообщил, что департамент городского хозяйства и Белгорблагоустройство предлагают вывести из эксплуатации и законсервировать подземный переход на перекрёстке улиц Магистральная — Молодёжная.

Причина — систематическое подтопление объекта грунтовыми водами и появление нового наземного пешеходного перехода на том же месте.

При рассмотрении данного предложения необходимо внести соответствующие изменения в проект организации дорожного движения на этом участке улицы и в установленном порядке согласовать его с органами ГИБДД.
Евгений Жигалов

Как отметил чиновник, в случае поддержки данного предложения переход законсервируют уже в 2024 году.

Напомним, что обустроить наземный переход на месте подземки на Магистральной предлагал белгородец Роман Пекшев.

Отметим, что переход на Магистральной не единственный, где происходят подтопления. Похожая проблема у подземки на «Родине», но этой повезло больше: вместо консервации её предлагают отремонтировать, причём дизайнеры представили сразу три варианта благоустройства.

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