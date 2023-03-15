Ещё один подземный пешеходный переход могут законсервировать в Белгороде

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Евгений Жигалов сегодня сообщил, что департамент городского хозяйства и Белгорблагоустройство предлагают вывести из эксплуатации и законсервировать подземный переход на перекрёстке улиц Магистральная — Молодёжная.
Причина — систематическое подтопление объекта грунтовыми водами и появление нового наземного пешеходного перехода на том же месте.
При рассмотрении данного предложения необходимо внести соответствующие изменения в проект организации дорожного движения на этом участке улицы и в установленном порядке согласовать его с органами ГИБДД.
Евгений Жигалов
Как отметил чиновник, в случае поддержки данного предложения переход законсервируют уже в 2024 году.
Напомним, что обустроить наземный переход на месте подземки на Магистральной предлагал белгородец Роман Пекшев.
Отметим, что переход на Магистральной не единственный, где происходят подтопления. Похожая проблема у подземки на «Родине», но этой повезло больше: вместо консервации её предлагают отремонтировать, причём дизайнеры представили сразу три варианта благоустройства.