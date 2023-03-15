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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Ещё два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

15 марта 2023, 08:29
Фото: Bel.ru

Лозовая Рудка и Красный оказались под огнём ВСУ

ВСУ обстреливают хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный в Шебекинском горокруге. СМС-рассылка пришла местным жителям.
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Обстрел

Новый обстрел зафиксировали в Белгородской области. Под огонь ВСУ попали хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный Шебекинского горокруга. Местным жителям около 11:10 пришла СМС-рассылка с просьбой пройти в укрытия.

Фото: РСЧС

Спустя 10 минут жители областного центра услышали громкие звуки. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, утром 15 марта под огонь со стороны Украины попали село Безымено Грайворонского горокруга и село Староселье Краснояружского района. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе тоже было неспокойно. ПВО сбила три украинские ракеты. Лёгкое ранение получила одна девушка. Повреждены несколько домов и автомобилей.

ВСУ продолжили обстрел Белгородской области: под огнём два населённых пункта
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