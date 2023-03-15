Ещё два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Новый обстрел зафиксировали в Белгородской области. Под огонь ВСУ попали хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный Шебекинского горокруга. Местным жителям около 11:10 пришла СМС-рассылка с просьбой пройти в укрытия.
Спустя 10 минут жители областного центра услышали громкие звуки. Официальных комментариев пока нет.
Напомним, утром 15 марта под огонь со стороны Украины попали село Безымено Грайворонского горокруга и село Староселье Краснояружского района. Информации о пострадавших и повреждениях нет.
Ночью в Белгороде и Белгородском районе тоже было неспокойно. ПВО сбила три украинские ракеты. Лёгкое ранение получила одна девушка. Повреждены несколько домов и автомобилей.