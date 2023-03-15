Два жилых дома и гараж пострадали под Белгородом после ракетного удара

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В ночь на среду, 15 марта, над Белгородом и районом сработала система ПВО. Сбиты три украинские ракеты. Не обошлось без повреждений.
По данным Владимира Перцева, повреждения получили два дома и гараж в Тавровском и Стрелецком сельских поселениях. В одном из домов пробило крышу и перекрытие, во втором пострадала кровля. Повредило также два авто.
Подомовой обход продолжается. Глава администрации отметил, что в Белгородском районе никто не пострадал.
О разрушениях в Белгороде ранее сообщил мэр Валентин Демидов. Пострадали девять частных домовладений и четыре квартиры.
Утром 15 марта стало известно о раненой девушке. По информации Вячеслава Гладкова, от госпитализации белгородка отказалась. У неё лёгкое ранение: её посекло осколками стекла.