ДТП с автобусом на улице Щорса в Белгороде затруднило движение авто

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Белгороде произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Они столкнулись на перекрёстке Щорса — Костюкова. По выделенной для общественного транспорта полосе автобусы временно не могли проехать. На дороге образовалась пробка.
3 марта в районе дома № 95а на Белгородском проспекте произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель Renault Logan перед разворотом не занял крайнее левое положение на дороге и помешал водителю Audi A4. Последний въехал в припаркованные машины. Никто не пострадал.
Что касается автобусов, то по вине их водителей в Белгороде в прошлом году случилось 11 аварий. Пострадали 14 человек.