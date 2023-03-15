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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

ДТП с автобусом на улице Щорса в Белгороде затруднило движение авто

15 марта 2023, 09:33
Фото: Bel.ru

В Белгороде на улице Щорса столкнулись автобус и легковушка

ДТП произошло на перекрёстке улиц Щорса и Костюкова. Автобусы из-за аварии не могли проехать по выделенной полосе.
Сюжет
ДТП

В Белгороде произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Они столкнулись на перекрёстке Щорса — Костюкова. По выделенной для общественного транспорта полосе автобусы временно не могли проехать. На дороге образовалась пробка.

Фото: Telegram-канал «Белгород | ФОНАРЬ»

3 марта в районе дома № 95а на Белгородском проспекте произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель Renault Logan перед разворотом не занял крайнее левое положение на дороге и помешал водителю Audi A4. Последний въехал в припаркованные машины. Никто не пострадал.

Что касается автобусов, то по вине их водителей в Белгороде в прошлом году случилось 11 аварий. Пострадали 14 человек.

В Белгороде в 2022 году произошло 11 ДТП по вине водителей автобусов
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#Наталья Корявых#ДТП#Город#Белгородская область#Белгород#Авария#Автобус#Легковушка#Выделенная полоса
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