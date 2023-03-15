До конца года в Белгороде появится интерактивная карта памятников

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Андреев отметил, что создать интерактивную карту планируют до конца текущего года. Она будет включать не только памятники и памятные знаки, но и объекты культурного наследия в виде зданий, сооружений, которые имеют историческую ценность для Белгорода.
Это будет информация как о самих объектах, так и об авторах создания.
Там будут истории и сюжеты, которые интересны молодому поколению, поскольку дают возможность узнать не только, чему посвящён объект, но и выполнить задания, которые дадут ответы на интересующие вопросы.
Сергей Андреев