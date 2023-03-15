Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

До конца года в Белгороде появится интерактивная карта памятников

15 марта 2023, 11:32
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с главой областного центра Валентином Демидовым. Подробнее рассказал заместитель главы администрации по социальной политике и образованию Сергей Андреев.

Андреев отметил, что создать интерактивную карту планируют до конца текущего года. Она будет включать не только памятники и памятные знаки, но и объекты культурного наследия в виде зданий, сооружений, которые имеют историческую ценность для Белгорода.

Это будет информация как о самих объектах, так и об авторах создания.

Там будут истории и сюжеты, которые интересны молодому поколению, поскольку дают возможность узнать не только, чему посвящён объект, но и выполнить задания, которые дадут ответы на интересующие вопросы.
Сергей Андреев
В Черноземье открыли первый в стране памятник героям СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Что происходит с памятником Марксу и Энгельсу в БелгородеГотов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка БелгородаВ Белгородской области отреставрируют военный памятник «Будка Майсюкова»
#Кристина Семенчук#Объекты#Скульптуры#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов
Сегодня, 12:40
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка
Сегодня, 06:31
ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО
Сегодня, 12:13
В результате ночного обстрела Белгорода повреждения получили 21 дом и пять квартир
Сегодня, 09:56
Дома, гаражи и автомобиль пострадали при обстреле Шебекино
Сегодня, 10:33
Частный дом пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области
Сегодня, 12:24