Четверг в Белгородской области будет тёплым, но дождливым

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В четверг, 16 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, с переходом на северный днём. Дуть он будет со скоростью 6-11 м/с.
День будет дождливым. Ночью ожидаются небольшие осадки. В светлое время суток дождь усилится.
В регионе температура воздуха ночью составит от 0 °С до +5 °С. Днём столбик термометра поднимется до +5…+10 °С.
В Белгороде ночью ожидается от +3 °С до +5 °С. Днём потеплеет до +7 °С.