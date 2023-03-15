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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Четверг в Белгородской области будет тёплым, но дождливым

15 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
На территории региона 16 марта ожидаются дожди, ветер со скоростью 6-11 м/с. Днём будет довольно тепло — до +10 °С, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области.
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Погода

В четверг, 16 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, с переходом на северный днём. Дуть он будет со скоростью 6-11 м/с.

День будет дождливым. Ночью ожидаются небольшие осадки. В светлое время суток дождь усилится.

В регионе температура воздуха ночью составит от 0 °С до +5 °С. Днём столбик термометра поднимется до +5…+10 °С.

В Белгороде ночью ожидается от +3 °С до +5 °С. Днём потеплеет до +7 °С.

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#Ольга Аксёнова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Тепло#Белгородская область#Белгород
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