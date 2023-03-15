Без инфраструктуры, но с огородом: стоит ли жить на Болховце в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Город-крепость Болховец был основан в 1646 году. Основными его стратегическими задачами были перекрыть главный путь для татарских вторжений в Россию и защитить от нападения Белгород.
Так, по данным историков, на эту крепость был совершен один из крупнейших татарских набегов: в плен угнали сотни женщин, детей и даже мужчин.
Время шло, и спустя много лет Болховец прекратил своё существование сперва как крепость, а потом и как село — теперь на этом месте Стрелецкое. Ныне же Болховцом называют район Белгорода на окраине, речь о котором и пойдёт ниже.
С транспортом дела там обстоят не так хорошо, как хотелось бы, особенно местным жителям. Весь район пронизывает Сумская улица, проехать по которой можно на 100-м, 101-м, 113-м, 128-м, 172-м, целом наборе 223-х и ряде других автобусов.
Раньше было хуже, когда из общественного транспорта на Болховец ходили, в основном, только переполненные ПАЗики. Теперь же ЕТК запустил по Сумской большие автобусы с новыми маршрутами, в некоторых из них есть кондиционеры.
Также через район проходит железная дорога, есть станция Кошары. Ходит до Болховца из Белгорода и городской поезд, несколько раз в сутки. Время в пути занимает 15 минут, стоимость проезда — 21 рубль.
Тяжко выбраться с Болховца и в вечернее время: автобусы в поздний час уже не ходят, поэтому местные жители пользуются личным транспортом или такси. Вероятно, в том числе по этой причине в районе достаточно автосервисов.
Если вкратце, то её в Болховце нет. В районе нет никаких культурных заведений, практически нет кафе и ресторанов. А те, которые есть, расположены на самом краю, ближе к Белгороду. Тем не менее, есть ряд столовых.
Хорошие сетевые магазины расположены на Сумской. Дальше, в частном секторе, их практически нет: есть «Светофор», да несколько частников.
Так, сайт Cityaccessmap оценивает уровень жизни в Болховце как «низкий» и «очень низкий». Иными словами, все парки, стадионы, спортзалы, библиотеки, центры досуга, супермаркеты и рестораны находятся далеко.
Школа в районе всего одна — 33-я. Ближайший детский сад - на улице Механизаторов.
Что касается больниц, то местным жителям доступно поликлиническое отделение № 1. Белгородская ЦРБ расположена уже за границей города и обслуживает жителей Белгородского района.
С интернетом в частном секторе всё весьма неплохо, если вы живёте недалеко от Сумской, вопрос только в стоимости прокладки кабеля. Узнать о провайдере можно с помощью интерактивной карты. Тем не менее, некоторые местные жители продолжают пользоваться беспроводным интернетом, который заметно уступает по скорости и качеству кабельному.
Если говорить об экологии, то на Болховце дела с ней обстоят относительно лучше, чем с инфраструктурой. Цемзавод дымит чуть вдалеке, завод лимонной кислоты закрыли шесть лет назад.
К центру города вдоль Сумской течёт река Везёлка, купаться в ней, правда, вы не станете. На юге, за железной дорогой, расположилось урочище Круглое.
Воздух на Болховце должен быть чище, чем в остальном Белгороде. Возле Сумской он загрязнён выхлопными газами, а в частном секторе же его качество оценивается как «хорошее».
Мусор вывозят два раза в неделю — забирают на машинах пакеты, оставленные возле дороги.
Как упоминалось выше, Болховец — район, где преобладают частные дома. Есть, конечно, несколько пятиэтажек за городом, общежитие. Но чаще всего встречается именно частная застройка.
Продаются в Болховце как жилые дома, так и дачи. Так, на популярных сайтах с объявлениями можно встретить как дачи за полмиллиона, так и жилые дома за 3 — 5 млн рублей.
Например, за 4,3 млн рублей предлагают купить трёхкомнатный дом площадью 76 кв. метров на участке в шесть соток. По словам продавцов, в шаговой доступности есть остановки общественного транспорта, а до центра города можно добраться за 15 минут. Само здание трёхкомнатное, есть санузел, отопление индивидуальное — газовый котёл.
Многие жители Болховца имеют сад и огород, где выращивают овощи и фрукты. Часто к домам местные пристраивают беседки, бани и сараи.
В целом, Болховец — неплохой вариант для тех, кто хочет построить или купить собственный дом и завести огород, чтобы летом накопать картошки и перезнакомиться со всеми соседями. А вот активной молодёжи здесь придётся туговато.