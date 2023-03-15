Белгородцев переселили в новый дом после трагедии 3 июля, но и он попал под обстрел

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
3 июля жительница Белгорода лишилась своего дома на улице Маяковского из-за обстрела. Женщина получила новое жильё. Однако из-за обстрела пострадал и новый дом.
Частное домовладение горожанки сильно пострадало во время ночного обстрела 14 марта. Осколками посекло сам дом, дворовые постройки, сад. В тот момент женщина потеряла сознание, а её собаку контузило.
В июле 2022 года снаряд попал в соседнее от дома белгородки домовладение. Взамен утраченного жилья женщине предоставили новое, однако не повезло и в этот раз.
«Думали, уже никогда не прилетит. Я ещё шутила: „В этот раз нам ничего не страшно"», — рассказала белгородка журналистам.
Напомним, в результате обстрела минувшей ночью в Белгороде повреждения получили 21 дом и пять квартир. В основном выбиты или разбиты оконные стёкла, посечены осколками фасады, кровли, заборы и хозпостройки.