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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Белгородцев переселили в новый дом после трагедии 3 июля, но и он попал под обстрел

15 марта 2023, 13:30
Фото: кадр из репортажа «Мира Белогорья»
Дом, который пострадал минувшей ночью в Белгороде, горожанам предоставили вместо старого жилья. Последнее разрушено после обстрела 3 июля, сообщили в «Мире Белогорья».
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Обстрел

3 июля жительница Белгорода лишилась своего дома на улице Маяковского из-за обстрела. Женщина получила новое жильё. Однако из-за обстрела пострадал и новый дом.

Частное домовладение горожанки сильно пострадало во время ночного обстрела 14 марта. Осколками посекло сам дом, дворовые постройки, сад. В тот момент женщина потеряла сознание, а её собаку контузило.

В июле 2022 года снаряд попал в соседнее от дома белгородки домовладение. Взамен утраченного жилья женщине предоставили новое, однако не повезло и в этот раз.

«Думали, уже никогда не прилетит. Я ещё шутила: „В этот раз нам ничего не страшно"», — рассказала белгородка журналистам.

Напомним, в результате обстрела минувшей ночью в Белгороде повреждения получили 21 дом и пять квартир. В основном выбиты или разбиты оконные стёкла, посечены осколками фасады, кровли, заборы и хозпостройки.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения
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