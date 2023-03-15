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Published Сегодня, 11:46

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Белгородцам рассказали, как установить приложение «Городской информационный центр»

15 марта 2023, 11:46
Фото: 1MI
Приложение необходимо скачать на смартфон, логин можно получить через управу.

Во время оперсовещания мэрии глава управы №7 Белгорода поинтересовался, как управам организовать работу по интеграции жителей в систему «Городской информационный центр». На вопрос ответила начальник отдела цифрового развития МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации Белгорода» Марина Михайлова. По её словам, управам направят инструкцию.

К вам приходят жители. Вы берёте телефон, смотрите, кто к вам пришёл, его паспорт, где он проживает, относится ли он к вашей территории. Затем узнаёте номер сотового телефона и электронную почту. А мы уже предоставляем ему логин и пароль, направляя на номер телефона.
Марина Михайлова

Приложение необходимо установить на смартфон: «Местные жители будут глазами и помощниками управы. Выходя на территорию, они будут фиксировать нарушения, размещать в приложении фотографию, которая будет передаваться в определённую управу».

Отметим, что с помощью систему «ГИЦ» можно следить за территорией, работой управ и техники, а также фиксировать нарушения.

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#Алина Харина#Приложение#Жалобы#Мэрия#Город#Новости Белгорода#Белгород
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