Белгородцам рассказали, как установить приложение «Городской информационный центр»

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Во время оперсовещания мэрии глава управы №7 Белгорода поинтересовался, как управам организовать работу по интеграции жителей в систему «Городской информационный центр». На вопрос ответила начальник отдела цифрового развития МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации Белгорода» Марина Михайлова. По её словам, управам направят инструкцию.
К вам приходят жители. Вы берёте телефон, смотрите, кто к вам пришёл, его паспорт, где он проживает, относится ли он к вашей территории. Затем узнаёте номер сотового телефона и электронную почту. А мы уже предоставляем ему логин и пароль, направляя на номер телефона.
Марина Михайлова
Приложение необходимо установить на смартфон: «Местные жители будут глазами и помощниками управы. Выходя на территорию, они будут фиксировать нарушения, размещать в приложении фотографию, которая будет передаваться в определённую управу».
Отметим, что с помощью систему «ГИЦ» можно следить за территорией, работой управ и техники, а также фиксировать нарушения.