Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Белгородцам предложили жаловаться не в соцсетях, а в приложении «ГИЦ»

15 марта 2023, 09:54
Фото: 1MI

Следить за уборкой в Белгороде можно через специальное приложение

«Городской информационный центр» позволяет отслеживать работу управ, следить за уборкой территорий, фиксировать различные нарушения.

Во время оперсовещания мэрии главный администратор системы «Городской информационный центр» Марина Михайлова предложила белгородцам жаловаться не в соцсетях, а в приложении.

Хочу обратить внимание жителей города — приглашаем вас в работу «Городского информационного центра». Для этого всем жителям, желающим участвовать в жизни города, предлагаем уйти из сегодняшних соцсетей и мессенджеров и работать вместе с нами в единой структуре, где сосредоточена вся администрация города, УК, ресурсоснабжающие организации.
Марина Михайлова

Отметим, что в приложении белгородцы могут отслеживать передвижение транспорта и сотрудников управ, фиксировать нарушения, происходящие в городе, узнавать график отключения воды и отопления.

Читайте также:
Приложением «Дом.Госуслуги» воспользовались более 1500 белгородцевБелгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложениеБелгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
#Алина Харина#Приложение#Управы#Мэрия#Жалобы#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В результате ночного обстрела Белгорода повреждения получили 21 дом и пять квартир
Сегодня, 09:56
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка
Сегодня, 06:31
Хай-тек, мел и небо: как изменится подземный переход на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 07:09
ВСУ открыли огонь по Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:40
Два жилых дома и гараж пострадали под Белгородом после ракетного удара
Сегодня, 06:37
«Ничего не помню. Очнулась на полу»: белгородка рассказала о ночном обстреле
Сегодня, 09:25