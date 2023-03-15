Белгородцам предложили жаловаться не в соцсетях, а в приложении «ГИЦ»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Во время оперсовещания мэрии главный администратор системы «Городской информационный центр» Марина Михайлова предложила белгородцам жаловаться не в соцсетях, а в приложении.
Хочу обратить внимание жителей города — приглашаем вас в работу «Городского информационного центра». Для этого всем жителям, желающим участвовать в жизни города, предлагаем уйти из сегодняшних соцсетей и мессенджеров и работать вместе с нами в единой структуре, где сосредоточена вся администрация города, УК, ресурсоснабжающие организации.
Марина Михайлова
Отметим, что в приложении белгородцы могут отслеживать передвижение транспорта и сотрудников управ, фиксировать нарушения, происходящие в городе, узнавать график отключения воды и отопления.