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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Белгородский полицейский не смог оспорить в суде увольнение из-за пьяного вождения

15 марта 2023, 13:05
Фото: 1MI
Экс-правоохранитель обратился с иском о признании его увольнения незаконным. Бывший полицейский получил отказ, сообщили в Белгородском районном суде.
Сюжет
Суд

Работавшего в полиции белгородца уволили из-за того, что он сел за руль выпившим. Это решение бывший правоохранитель попытался оспорить через суд, однако требования истца последний не удовлетворил.

Согласно иску, полицейский просил также изменить основание его увольнения по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Суд же решил, что его поступок порочит честь сотрудника органов внутренних дел.

По итогам служебной проверки стало известно, что белгородец ездил пьяным в свободное от работы время. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

Согласно законодательству, подобный проступок является поводом для увольнения, причём неважно, к какой ответственности привлекли правоохранителя — административной или уголовной.

В итоге суд отказал экс-полицейскому. Тем не менее у него есть право подать апелляционную жалобу.

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#Наталья Корявых#Суд#Полиция#Увольнение#Иск#Белгородская область
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