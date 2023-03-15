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Белгородская область представила своё вино на авторском фестивале

15 марта 2023, 11:21
Мероприятие проводилось в Воронеже. Представители БелГУ привезли несколько образцов сухого вина из опытных сортов винограда, который выращивают в университете, сообщили в региональном правительстве.

НИУ «БелГУ» представил опытные образцы красных вин на авторском фестивале, посвящённом напитку. Проходит он в Воронеже. Представители вуза привезли в соседний регион вино, сделанное из винограда, выращиваемого в университете.

Испытания сортов винограда велись по проекту программы «Приоритет-2030». Эксперты уже дали высокую оценку белгородскому вину. На фестивале прошёл конкурс-дегустация вин из винограда, выращенного преимущественно в климатических эколого-географических условиях пятой зоны. Речь о зонах морозостойкости.

Во время дегустации специалисты оценивали прозрачность, цвет, букет, вкус и типичность. Белгородцы представили вина из сортов винограда «Денисовский» и «Рубин Голодриги». Они получили дипломы I степени в номинации «Вино красное сухое». Благодарственные письма за развитие виноградарства и виноделия на территории Центрального Черноземья вручили ректору Олегу Полухину, а также профессору Михаилу Покровскому.

Со слов Покровского, специалисты отобрали более 130 видов винограда российской и зарубежной селекции. Теперь учёные совершенствуют технологию изготовления. Согласно прогнозу экспертов, полученные образцы можно использовать для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для замещения импортной продукции.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Воронеж#Фестиваль#Общество#Вино#Учёные#Вуз#Виноград
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