Белгородская область представила своё вино на авторском фестивале

Во время дегустации специалисты оценивали прозрачность, цвет, букет, вкус и типичность. Белгородцы представили вина из сортов винограда «Денисовский» и «Рубин Голодриги». Они получили дипломы I степени в номинации «Вино красное сухое». Благодарственные письма за развитие виноградарства и виноделия на территории Центрального Черноземья вручили ректору Олегу Полухину, а также профессору Михаилу Покровскому.