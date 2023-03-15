Белгородка погибла в перевернувшемся автомобиле

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Утром 14 марта на дороге Старый Оскол — Сорокино — Нижнеатаманское 38-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» не справилась с управлением и выехала с дороги, после чего машина перевернулась. Автомобилистка погибла.
Вечером того же дня на дороге «Юго-западный обход города Старый Оскол» 18-летний водитель на Chevrolet врезался в стоявшую «Ладу Калину». Отечественное авто ремонтировал 44-летний водитель. В результате аварии пострадали оба мужчины.
Ранее в Старом Осколе под колёсами «Газели» погибла пенсионерка. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.