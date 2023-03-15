Белгородка погибла в перевернувшемся автомобиле

В Старооскольском горокруге зарегистрировали два ДТП. В результате одной аварии автомобилистка погибла, перевернувшись в машине. Во втором ДТП парень на «Ладе Калине» врезался в стоявшее авто, которое ремонтировал мужчина — пострадали оба, сообщили в региональном УМВД.

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