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Белгородка погибла в перевернувшемся автомобиле

15 марта 2023, 09:07
Фото: Госавтоинспекция Белгородской области
В Старооскольском горокруге зарегистрировали два ДТП. В результате одной аварии автомобилистка погибла, перевернувшись в машине. Во втором ДТП парень на «Ладе Калине» врезался в стоявшее авто, которое ремонтировал мужчина — пострадали оба, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Утром 14 марта на дороге Старый Оскол — Сорокино — Нижнеатаманское 38-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» не справилась с управлением и выехала с дороги, после чего машина перевернулась. Автомобилистка погибла.

Вечером того же дня на дороге «Юго-западный обход города Старый Оскол» 18-летний водитель на Chevrolet врезался в стоявшую «Ладу Калину». Отечественное авто ремонтировал 44-летний водитель. В результате аварии пострадали оба мужчины.

Ранее в Старом Осколе под колёсами «Газели» погибла пенсионерка. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Под колёсами «Газели» погибла пожилая жительница Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#ДТП#Авария#Погибшая#Происшествия#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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