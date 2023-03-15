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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородэнерго приглашает школьников принять участие в экоконкурсе

15 марта 2023, 14:35
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приглашает детей и подростков принять участие в конкурсе «Неполезное станет полезным!»
Сюжет
Конкурс

Цель творческого состязания — сформировать у подрастающего поколения убежденность в необходимости бережного, созидательного отношения к окружающему миру, подчеркнуть роль энергетики в охране окружающей среды, побудить участников к проектной деятельности и нестандартному решению задач по экологии.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Сделай поделку из отслуживших вещей», «Предложи проект по экологии в энергетике», «Я — энергоблогер».

Участники могут своими руками дать вторую жизнь отслужившим свой срок предметам или предложить нестандартные идеи по защите воздуха, воды, почвы, животного и растительного мира в процессе производственной деятельности энергокомпании. Лучшие инновационные проекты Белгородэнерго обязательно возьмет на заметку.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Если участник многое знает об энергетике, любит природу, имеет активную жизненную позицию, то он может стать энергоблогером! Жюри ждет от него видео с короткими рассказами о влиянии энергетики на экологию, о плюсах и минусах электротранспорта, о практических способах снизить влияние производственных процессов в энергоотрасли на окружающую среду.

Конкурс стартует 15 марта и продлится до 15 ноября. Каждая работа будет размещена в группе https://vk.com/zdesbezopasno. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а желающие смогут совершить тест-драйв на электромобиле Белгородэнерго.

«Мы — социально ответственная компания и понимаем: то, как мы относимся к экологии сегодня, определяет наше будущее. Именно поэтому бережному, ответственному отношению к природе необходимо учить с детства. Желаю вдохновения всем участникам конкурса!» — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Реклама. www.mrsk-1.ru 

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