Белгородэнерго приглашает школьников принять участие в экоконкурсе

Если участник многое знает об энергетике, любит природу, имеет активную жизненную позицию, то он может стать энергоблогером! Жюри ждет от него видео с короткими рассказами о влиянии энергетики на экологию, о плюсах и минусах электротранспорта, о практических способах снизить влияние производственных процессов в энергоотрасли на окружающую среду.