За год чистая прибыль АО «Приосколье» упала на 1,35 млрд

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По данным аналитической системы, акционерное общество «Приосколье» зарегистрировано в Новооскольском горокруге. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральный директор — Иван Колабухов.
С 16 февраля 2023 года АО «Приосколье» находится в процессе реорганизации — присоединения к нему других юридических лиц. Речь идёт об АО «Краснояружский бройлер», которое после реорганизации прекратит деятельность как отдельное юрлицо. В целом у АО «Приосколье» 17 дочерних организаций с суммарным вкладом более 4,35 млн рублей.
Выручка организации в 2022 году выросла на 7,57% и составила 49 млрд рублей. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 34,57% и достигла 2,5 млрд рублей. По итогам 2021 года цифра составляла 3,9 млрд рублей. Доля заёмных средств организации за 2022 год составила 23%.
Напомним, ранее стало известно, что саратовская компания «Продуктив» подала в суд на АО «Приосколье», чтобы обязать предприятие заключить договор водоснабжения.