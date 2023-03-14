За год чистая прибыль АО «Приосколье» упала на 1,35 млрд

С 16 февраля 2023 года АО «Приосколье» находится в процессе реорганизации — присоединения к нему других юридических лиц. Речь идёт об АО «Краснояружский бройлер», которое после реорганизации прекратит деятельность как отдельное юрлицо. В целом у АО «Приосколье» 17 дочерних организаций с суммарным вкладом более 4,35 млн рублей.