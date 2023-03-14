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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

За год чистая прибыль АО «Приосколье» упала на 1,35 млрд

14 марта 2023, 09:26
Фото: 1MI
При этом выручка организации в 2022 году выросла. С февраля 2023 года «Приосколье» находится в процессе реорганизации.

По данным аналитической системы, акционерное общество «Приосколье» зарегистрировано в Новооскольском горокруге. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральный директор — Иван Колабухов.

С 16 февраля 2023 года АО «Приосколье» находится в процессе реорганизации — присоединения к нему других юридических лиц. Речь идёт об АО «Краснояружский бройлер», которое после реорганизации прекратит деятельность как отдельное юрлицо. В целом у АО «Приосколье» 17 дочерних организаций с суммарным вкладом более 4,35 млн рублей.

Выручка организации в 2022 году выросла на 7,57% и составила 49 млрд рублей. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 34,57% и достигла 2,5 млрд рублей. По итогам 2021 года цифра составляла 3,9 млрд рублей. Доля заёмных средств организации за 2022 год составила 23%.

Напомним, ранее стало известно, что саратовская компания «Продуктив» подала в суд на АО «Приосколье», чтобы обязать предприятие заключить договор водоснабжения.

«Приосколье» пытаются обязать через суд заключить договор на водоснабжение
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#Кристина Семенчук#Приосколье#Убыток#Доходы#Реорганизация#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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