В среду в Шебекинском округе продолжат тестировать систему оповещения

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Вечером 14 марта глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что тестирование системы оповещения продолжится. Уже в среду, 15 марта, в округе вновь прозвучит сирена: на этот раз кратковременный запуск планируется в промежутке между 13:00 и 16:00.
Также глава округа отметил, что одновременного запуска всех имеющихся устройств не будет — в каждом районе сирены сработают в разное время.
Главная цель — техническая проверка оборудования в рамках усовершенствования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, что систему в округе проверяли сегодня, 14 марта. Система оповещения должна была прозвучать на улицах Свободы и Богдана Хмельницкого. Там включили новое оборудование, чтобы понять, какую площадь может покрыть одно устройство.