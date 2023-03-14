В среду в Шебекинском округе продолжат тестировать систему оповещения

Вечером 14 марта глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что тестирование системы оповещения продолжится. Уже в среду, 15 марта, в округе вновь прозвучит сирена: на этот раз кратковременный запуск планируется в промежутке между 13:00 и 16:00.