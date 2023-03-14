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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В среду в Шебекинском округе продолжат тестировать систему оповещения

14 марта 2023, 15:56
Фото: ru.freepik.com
15 марта сирена сработает с 13:00 до 16:00, сообщил глава округа.
Сюжет
СВО

Вечером 14 марта глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил на своей странице в соцсетях, что тестирование системы оповещения продолжится. Уже в среду, 15 марта, в округе вновь прозвучит сирена: на этот раз кратковременный запуск планируется в промежутке между 13:00 и 16:00.

Также глава округа отметил, что одновременного запуска всех имеющихся устройств не будет — в каждом районе сирены сработают в разное время.

Главная цель — техническая проверка оборудования в рамках усовершенствования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Фото: Соцсети Владимира Жданова

Напомним, что систему в округе проверяли сегодня, 14 марта. Система оповещения должна была прозвучать на улицах Свободы и Богдана Хмельницкого. Там включили новое оборудование, чтобы понять, какую площадь может покрыть одно устройство.

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#Александра Склярова#Сирена#Система оповещения#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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