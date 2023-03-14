В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 6,7 млн рублей

Неочищенные жидкие стоки попали на землю в районе Прохоровки. По результатам исследования выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ была превышена. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

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