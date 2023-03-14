В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 6,7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В районе Прохоровки специалисты заметили загрязнение почвы: из очистного сооружения выбрасывало неочищенные жидкие стоки. Сумма ущерба составила 6,7 млн рублей.
Специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Белгородской области взяли пробы грунта и сточных вод. По итогам лабораторных исследований обнаружилось превышение концентрации загрязняющих веществ.
По факту порчи земли возбуждено уголовное дело. Его ход и расследование находятся на контроле надзорного ведомства.
Напомним, белгородцы жаловались на вытекающие фекальные стоки в поле в Стрелецком-23А. Ситуацию жители микрорайона назвали «экологической катастрофой».