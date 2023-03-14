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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 6,7 млн рублей

14 марта 2023, 12:23
Фото: 1MI
Неочищенные жидкие стоки попали на землю в районе Прохоровки. По результатам исследования выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ была превышена. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

В районе Прохоровки специалисты заметили загрязнение почвы: из очистного сооружения выбрасывало неочищенные жидкие стоки. Сумма ущерба составила 6,7 млн рублей.

Специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Белгородской области взяли пробы грунта и сточных вод. По итогам лабораторных исследований обнаружилось превышение концентрации загрязняющих веществ.

По факту порчи земли возбуждено уголовное дело. Его ход и расследование находятся на контроле надзорного ведомства.

Напомним, белгородцы жаловались на вытекающие фекальные стоки в поле в Стрелецком-23А. Ситуацию жители микрорайона назвали «экологической катастрофой».

«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
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#Прокуратура#Нарушение#Загрязнение#Происшествия#Белгородская область#Прохоровка#Наталья Корявых#Почва#Стоки
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