В Белгородской области застраховали 2,4 млн свиней и 38 млн птиц

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Среди регионов Центрального Черноземья за 2022 год Белгородская область стала лидером по количеству застрахованного поголовья свиней — более 2,4 млн голов.
На втором месте Курская область — более 1,6 млн, в Воронежской области — 1,5 млн свиней. Животноводы Тамбовской области застраховали почти 1 млн голов, Липецкой области — 576 тыс. голов.
Вероятно, спрос на страхование поголовья в Белгородской области увеличился после вспышки АЧС осенью 2021 года, когда сожгли 90 тысяч свиней.
По страхованию птиц Белгородская область также вышла в лидеры. Белгородские животноводы застраховали 38 млн птиц, что составляет 86% от поголовья. В Тамбовской области этот показатель составил 18,3 млн (97%).
В 2023 году первый случай птичьего гриппа выявили в Старооскольском горокруге в частном хозяйстве. Руководителям птицефабрик направили письма с предупреждением о вирусе.
Если в случае с животноводством Белгородская область стала лидером в Центральном Черноземье, то уровень страхования урожая в регионе оказался самым низким среди соседей.