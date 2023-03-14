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В Белгородской области застраховали 2,4 млн свиней и 38 млн птиц

14 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
По итогам 2022 года лидером по страхованию поголовья свиней и птицы среди регионов Центрального Черноземья стала Белгородская область, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди регионов Центрального Черноземья за 2022 год Белгородская область стала лидером по количеству застрахованного поголовья свиней — более 2,4 млн голов.

На втором месте Курская область — более 1,6 млн, в Воронежской области — 1,5 млн свиней. Животноводы Тамбовской области застраховали почти 1 млн голов, Липецкой области — 576 тыс. голов.

Вероятно, спрос на страхование поголовья в Белгородской области увеличился после вспышки АЧС осенью 2021 года, когда сожгли 90 тысяч свиней.

По страхованию птиц Белгородская область также вышла в лидеры. Белгородские животноводы застраховали 38 млн птиц, что составляет 86% от поголовья. В Тамбовской области этот показатель составил 18,3 млн (97%).

В 2023 году первый случай птичьего гриппа выявили в Старооскольском горокруге в частном хозяйстве. Руководителям птицефабрик направили письма с предупреждением о вирусе.

Если в случае с животноводством Белгородская область стала лидером в Центральном Черноземье, то уровень страхования урожая в регионе оказался самым низким среди соседей.

Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
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#Ольга Аксёнова#Поголовье#Страхование#Свиньи#Птица#Экономика#Белгородская область
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