В Белгородской области станет ещё теплее

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Белгородскую область приходит весенняя погода. Уже завтра, 15 марта, в регионе воздух прогреется ещё больше.
В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью ожидается от -3 °С до +2 °С. Днём потеплеет до +6…+11 °С.
В Белгороде 15 марта ночью без осадков, около 0 °С. В дневное время воздух прогреется до +8 °С. 16 марта в областном центре возможен небольшой дождь. В тёмное время суток — до +4 °С, днём — до +8 °С.
В пятницу, 17 марта, дождливая погода сохранится. Ночью ожидается +4 °С, днём — до +6 °С. В выходные в Белгороде осадков не предвидится. В субботу, 18 марта, ночью температура опустится до +1 °С. Днём синоптики обещают +5 °С. 19 марта ночью до -1 °С, днём — до +7 °С.