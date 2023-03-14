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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Белгородской области станет ещё теплее

14 марта 2023, 12:59
Фото: 1MI

Весенняя погода постепенно приходит в Белгородскую область

15 марта в регионе ночью температура опустится до -3 °С, однако днём воздух прогреется до +11 °С, сообщили в областном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородскую область приходит весенняя погода. Уже завтра, 15 марта, в регионе воздух прогреется ещё больше.

В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью ожидается от -3 °С до +2 °С. Днём потеплеет до +6…+11 °С.

В Белгороде 15 марта ночью без осадков, около 0 °С. В дневное время воздух прогреется до +8 °С. 16 марта в областном центре возможен небольшой дождь. В тёмное время суток — до +4 °С, днём — до +8 °С.

В пятницу, 17 марта, дождливая погода сохранится. Ночью ожидается +4 °С, днём — до +6 °С. В выходные в Белгороде осадков не предвидится. В субботу, 18 марта, ночью температура опустится до +1 °С. Днём синоптики обещают +5 °С. 19 марта ночью до -1 °С, днём — до +7 °С.

Мороз ночью и тепло днём: какую погоду обещают белгородцам 14 марта
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#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Весна#Тепло#Белгородская область#Белгород
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