Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Белгородской области исправляют названия населённых пунктов

14 марта 2023, 11:01
Фото: управление Росреестра по Белгородской области

Дорожные указатели с ошибками в названиях сёл нашли в Белгородской области

В регионе обнаружили дорожные указатели, на которых были искажены названия населённых пунктов, сообщили в управлении Росреестра. Так, село Лубяное-Первое значилось как «Лубяное», а село Казачок — «Казачек».

В феврале этого года сотрудники отдела геодезии и картографии регионального Росреестра нашли искажённые названия географических объектов на дорожных указателях.

На въезде село Лубяное-Первое Чернянского района на указателе было обозначено как «Лубяное», а село Казачок Старооскольского горокруга — «Казачек». Организацию, ответственную за содержание дорог, обязали исправить дорожные указатели.

Искажения в названиях географических объектов выявляются в рамках федерального государственного контроля в области геодезии и картографии. Ошибки ищут в документах, в картографических и иных изданиях, на дорожных и других указателях.

Сами жители региона тоже могут помочь в исправлении названий. Для этого необходимо сообщить о неправильном указании географического объекта в управление Росреестра по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 162, контактный телефон 8 (47-22) 30-00-28 или на адрес электронной почты [email protected].

Крюк, Бабка и Нина: населённые пункты Белгородской области с забавными названиями
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский ресторан убрал спорное название со скандальной вывескиРесторан наказали за завуалированный мат в названии блюдаБелгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
#Ольга Аксёнова#Названия#Дорожные указатели#Общество#Белгородская область#Чернянский район#Старооскольский горокруг
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сегодня, 09:58
Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
Сегодня, 09:34
Белгородцы нашли осколки на земле после ночной работы ПВО
Сегодня, 06:52
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:37
Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде
Сегодня, 09:05
«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Сегодня, 08:08