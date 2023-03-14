В Белгородской области исправляют названия населённых пунктов

Сами жители региона тоже могут помочь в исправлении названий. Для этого необходимо сообщить о неправильном указании географического объекта в управление Росреестра по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 162, контактный телефон 8 (47-22) 30-00-28 или на адрес электронной почты [email protected].