В Белгородской области исправляют названия населённых пунктов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В феврале этого года сотрудники отдела геодезии и картографии регионального Росреестра нашли искажённые названия географических объектов на дорожных указателях.
На въезде село Лубяное-Первое Чернянского района на указателе было обозначено как «Лубяное», а село Казачок Старооскольского горокруга — «Казачек». Организацию, ответственную за содержание дорог, обязали исправить дорожные указатели.
Искажения в названиях географических объектов выявляются в рамках федерального государственного контроля в области геодезии и картографии. Ошибки ищут в документах, в картографических и иных изданиях, на дорожных и других указателях.
Сами жители региона тоже могут помочь в исправлении названий. Для этого необходимо сообщить о неправильном указании географического объекта в управление Росреестра по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 162, контактный телефон 8 (47-22) 30-00-28 или на адрес электронной почты [email protected].