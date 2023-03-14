В Белгородской агломерации планируют установить умные камеры на 276 млн рублей

В основном новые камеры будут находиться в Белгороде. Ещё несколько установят в Белгородском районе (Разумное, Дубовое) и Прохоровке. Объекты видеонаблюдения появятся в том числе в парках и скверах, на пляжах, в местах отдыха, в вузах и колледжах, на вокзалах, в подземных переходах, на перекрёстках.