В Белгородской агломерации планируют установить умные камеры на 276 млн рублей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Структура «Росатома» — «Цифровые платформы и решения умного города» ищет компанию, которая внедрит умные камеры на белгородских дорогах, а также необходимое программное обеспечение. Сумма контракта превысила 276 млн рублей.
От подрядчика требуется установить 916 камер трёх типов. Глубина хранения информации должна быть не менее месяца. Полностью завершить работы заказчик требует до 30 июля 2023 года, следует из технического задания.
В основном новые камеры будут находиться в Белгороде. Ещё несколько установят в Белгородском районе (Разумное, Дубовое) и Прохоровке. Объекты видеонаблюдения появятся в том числе в парках и скверах, на пляжах, в местах отдыха, в вузах и колледжах, на вокзалах, в подземных переходах, на перекрёстках.
Напомним, в декабре часть долей компании белгородского бизнесмена Фёдора Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом». Речь о фирме «Городские технологии», работающей в Белгороде с 2017 года.
Позже в компании «Русатом инфраструктурные решения» (РИР) разъяснили, зачем выкупили 75% доли в УК белгородской компании «Городские технологии». Как оказалось, это было необходимо для расширения спектра решений для транспорта. Что касается РИР, то организация — дивизион «Росатома». Холдинг работает в сферах энергетики, IT и ЖКХ.