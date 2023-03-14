В Белгород из-за нарушений не пропустили машину с рыбой и мясом из Кирова

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
В Корочанском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль, перевозивший рыбную и мясную продукцию. При проверке сотрудники управления Россельхознадзора выяснили, что ветеринарно-сопроводительные документы на товары у водителя отсутствовали.
Как оказалось, продукцию забирали из Мурманска, а затем отвезли в Киров. Оттуда груз отправился в Белгородскую область. Почему водителя ни разу не остановили за время его передвижения — вопрос открытый.
Инспектор связался с компанией, на которую работает водитель. Последний подробно ответить на вопросы сотрудников ведомства не смог. Сама организация располагается в Кирове.
Помимо этого, в межрегиональном управлении объяснили, что машина, перевозившая продукцию, не проходила необходимую дезинсекцию, у водителя нет санитарной книжки. В прицепе нужных условий для перевозки продукции тоже не имелось. Сообщается, что в отношении груза примут необходимые меры.