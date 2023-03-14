Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Белгород из-за нарушений не пропустили машину с рыбой и мясом из Кирова

14 марта 2023, 06:47
Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора
Сотрудники ДПС поймали машину, которая везла рыбную продукцию из Мурманска в Киров, а затем — в Белгород без ветеринарно-сопроводительных документов. Проверку провели сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора.

В Корочанском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль, перевозивший рыбную и мясную продукцию. При проверке сотрудники управления Россельхознадзора выяснили, что ветеринарно-сопроводительные документы на товары у водителя отсутствовали.

Как оказалось, продукцию забирали из Мурманска, а затем отвезли в Киров. Оттуда груз отправился в Белгородскую область. Почему водителя ни разу не остановили за время его передвижения — вопрос открытый.

Инспектор связался с компанией, на которую работает водитель. Последний подробно ответить на вопросы сотрудников ведомства не смог. Сама организация располагается в Кирове.

Помимо этого, в межрегиональном управлении объяснили, что машина, перевозившая продукцию, не проходила необходимую дезинсекцию, у водителя нет санитарной книжки. В прицепе нужных условий для перевозки продукции тоже не имелось. Сообщается, что в отношении груза примут необходимые меры.

В Белгородской области везли трупы свиней «Белгранкорма» в открытом кузове
Узнать подробнее
Читайте также:
Гражданину Украины не разрешили вывезти из Белгородской области икру и копчёную рыбуУ Россельхознадзора появились вопросы к белгородскому творогу «Томмолоко»В Белгородской области уничтожили 2,5 тонны подозрительной говядины
#Наталья Корявых#Груз#Продукция#Перевозки#Нарушения#Белгородская область#Киров#Мурманск#Рыба#Мясо
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сегодня, 09:58
Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
Сегодня, 09:34
Белгородцы нашли осколки на земле после ночной работы ПВО
Сегодня, 06:52
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:37
Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде
Сегодня, 09:05
«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Сегодня, 08:08