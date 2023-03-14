В "Атомайзе" рассказали о преимуществах вложения в ЦФА

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Фроловичева напомнила, что в начале февраля прошлого года был создан первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА. Правда, налоговая составляющая заняла не один месяц, и выпуски ЦФА в РФ по факту совершаются меньше года, пишет tass.ru.
Гендиректор компании "Атомайз" объяснила, что на рынке РФ сегодня лидирует класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Но инвестиционные инструменты могут опередить долговой класс при условии создания комфортных условий, в том числе налоговых, и для такой функции, как гибридное цифровое право. "Это уникальная возможность, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна функция не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", - говорит она.
В компании "Атомайз" уточнили, что гибридные цифровые права (ГЦП) объединяют свойства ЦФА и утилитарных цифровых прав. В виде ГЦП планируется выпуск стейблкоинов и NFT.
По словам Фроловичевой, на рынке наблюдается утрата доверия инвесторов. Поэтому для наполнения площадок ликвидностью нужно формировать надежные инструменты, привлекательные для инвесторов. Также важно досконально организовывать допуск эмитентов, гарантировать совершение сделок. Кроме того, необходимо обеспечивать устойчивость и надежность в случае с банками и брокерами, а также готовность к быстрой интеграции.
О том, что дают цифровые инструменты неквалифицированным инвесторам, информировал гендиректор компании "Цифровые активы" Максим Трофимов. По его словам, после утверждения закона о ЦФА бизнес в РФ сможет делать инвестиции в цифровые активы. «При этом можно избежать риски, связанные с традиционными инструментами, а также миновать посредников финансового рынка», - объяснил он.