В "Атомайзе" рассказали о преимуществах вложения в ЦФА

Гендиректор компании "Атомайз" объяснила, что на рынке РФ сегодня лидирует класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Но инвестиционные инструменты могут опередить долговой класс при условии создания комфортных условий, в том числе налоговых, и для такой функции, как гибридное цифровое право. "Это уникальная возможность, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна функция не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", - говорит она.