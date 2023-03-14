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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Уничтожил технику противника: в Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца

14 марта 2023, 13:54
Фото: 1MI

Мобилизованный белгородец отличился на спецоперации

Белгородец попал в сводку Минобороны РФ, поскольку уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов, сообщили в группе «Агро-Белогорья» в соцсети.
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СВО

Мобилизованный белгородец, работавший на одном из свинокомплексов региона, отличился в зоне проведения спецоперации. Андрей Скорбач уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов.

Служит житель региона в составе противотанкового дивизиона. Мужчина выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений. Во время наблюдения рядовой заметил передвижение ДРГ по направлению к российским оборонительным позициям.

Скорбач доложил обо всём командованию и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику. Всего при поддержке белгородца военные уничтожили два танка и более десяти военнослужащих противника. Последнему пришлось отступить.

Призвали 26-летнего белгородца в сентябре 2022 года.

Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперации
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Мобилизованный#Военнослужащий
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