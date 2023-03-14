Уничтожил технику противника: в Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Мобилизованный белгородец, работавший на одном из свинокомплексов региона, отличился в зоне проведения спецоперации. Андрей Скорбач уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов.
Служит житель региона в составе противотанкового дивизиона. Мужчина выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений. Во время наблюдения рядовой заметил передвижение ДРГ по направлению к российским оборонительным позициям.
Скорбач доложил обо всём командованию и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику. Всего при поддержке белгородца военные уничтожили два танка и более десяти военнослужащих противника. Последнему пришлось отступить.
Призвали 26-летнего белгородца в сентябре 2022 года.