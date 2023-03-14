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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

«То ли лестница, то ли унитаз»: в Белгороде установили необычный арт-объект

14 марта 2023, 15:01
Фото: «Белгород — это интересно» ВК

Новый арт-объект в центре города удивил белгородцев

Около солнечных часов на постаменте появилась интересная скульптура, к которой у белгородцев уже возникли вопросы. Фотографии объекта публикуют в Сети.

В Белгороде появился арт-объект с постаментом, напоминающим или лестницу, или унитаз. На самом постаменте «растеклось» нечто непонятное. Горожане отнеслись к скульптуре неоднозначно. Находится объект около солнечных часов прямо в центре города.

«Было несколько похожих на фестивале „Белгород в цвету“. Но этот среди них не был замечен. Никаких табличек с описаниями и пояснениями нет», — цитирует Telegram-канал «Белгород №1. Люди» одну из местных жительниц.

Фото: «Белгород — это интересно» ВК

К другим арт-объектам горожане тоже относились неоднозначно. В частности, к скульптуре «Социальные сети». Ранее фигура, озадачившая многих белгородцев, пострадала из-за коммунальщиков. Инсталляция в центре города осталась без головы, поскольку по ней проехались во время уборки снега.

Озадачившая многих белгородцев инсталляция в центре города осталась без головы
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Скульптура#Арт-объект#Фотофакт
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