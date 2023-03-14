«То ли лестница, то ли унитаз»: в Белгороде установили необычный арт-объект

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Белгороде появился арт-объект с постаментом, напоминающим или лестницу, или унитаз. На самом постаменте «растеклось» нечто непонятное. Горожане отнеслись к скульптуре неоднозначно. Находится объект около солнечных часов прямо в центре города.
«Было несколько похожих на фестивале „Белгород в цвету“. Но этот среди них не был замечен. Никаких табличек с описаниями и пояснениями нет», — цитирует Telegram-канал «Белгород №1. Люди» одну из местных жительниц.
К другим арт-объектам горожане тоже относились неоднозначно. В частности, к скульптуре «Социальные сети». Ранее фигура, озадачившая многих белгородцев, пострадала из-за коммунальщиков. Инсталляция в центре города осталась без головы, поскольку по ней проехались во время уборки снега.