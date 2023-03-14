Стойленский ГОК повышает энергоэффективность производства

Среди ключевых элементов стратегии, направленной на повышение энергоэффективности — модернизация и техническое перевооружение производства. В частности, на подстанциях заменили масляные выключатели на современные вакуумные, провели капитальный ремонт силового электрооборудования ГПП-06, оптимизировали работу двух нагревательных электрических печей ремонтно-механического участка. В корпусе смешивания фабрики окомкования заменили электродвигатели вентиляторов рукавных фильтров на менее энергозатратные. В подразделениях СГОКа продолжается масштабная работа по замене светильников на светодиодные, что сократило расход электроэнергии на освещение на 60% относительно 2021 года.