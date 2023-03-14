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Modified Сегодня, 14:41

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Стойленский ГОК повышает энергоэффективность производства

14 марта 2023, 14:39
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) реализовал в 2022 году более 20 мероприятий по повышению энергоэффективности производства, экономический эффект от которых составил около 24 млн рублей.

Это на 25% больше плановых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2022 года.

Среди ключевых элементов стратегии, направленной на повышение энергоэффективности — модернизация и техническое перевооружение производства. В частности, на подстанциях заменили масляные выключатели на современные вакуумные, провели капитальный ремонт силового электрооборудования ГПП-06, оптимизировали работу двух нагревательных электрических печей ремонтно-механического участка. В корпусе смешивания фабрики окомкования заменили электродвигатели вентиляторов рукавных фильтров на менее энергозатратные. В подразделениях СГОКа продолжается масштабная работа по замене светильников на светодиодные, что сократило расход электроэнергии на освещение на 60% относительно 2021 года.

Высоких результатов по энергоэффективности предприятию также удалось достичь благодаря сокращению потребления воды на участке обогащения за счет возврата стоков валковых прессов высокого давления в производственный процесс, что позволило снизить потребление электроэнергии на 2800 тысяч кВтч.

В 2023 году специалисты энергоуправления Стойленского ГОКа также сосредоточатся на увеличении точности планирования потребления электроэнергии подразделениями, что позволит оптимизировать существующие затраты.

Работа в зоне увеличения энергетической эффективности на Стойленском ГОКе реализуется на основе системы энергетического менеджмента. Действующая на предприятии система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 50 001 (энергоэффективность).

 

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Показатели#Программы#Энергосбережение#Город#Белгородская область
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