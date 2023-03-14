Старооскольский боксёр принял участие в новом сезоне шоу «Новые звёзды в Африке»

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Новый сезон шоу «Новые Звёзды в Африке» стартовал на канале ТНТ 12 марта. В нём, как сообщили в «Открытом Белгороде», принял участие уроженец Старого Оскола Денис Лебедев.
В новом сезоне у 17 участников не будет еды и кухонных принадлежностей, за их получение им придётся зарабатывать монеты. Популярные российские «звёзды» поборются за приз в размере 5 млн рублей.
Помимо старооскольца, в сезоне примут участие актёры Виталий Гогунский, Эвелина Блёданс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, спортсмен Торнике Квитатиани, а также комик Иван Пышненко.
Напомним, что 43-летний староосколец Денис Лебедев – боксёр-профессионал, который стал чемпионом мира по версиям WBA с 2012 по 2018 год и IBF в 2016 году.