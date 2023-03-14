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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

Старооскольец зарезал своего знакомого на лестничной площадке многоквартирного дома

14 марта 2023, 18:14
Фото: 1MI
Обвиняемый нанёс ножевые удары двум знакомым, один из них скончался, отметили в следственном комитете. На мужчину уже завели уголовное дело.

В ночь на 26 марта 2022 года трое мужчин выпивали спиртное на лестничной площадке одного из многоквартирных домов Старого Оскола. Позже между знакомыми завязалась ссора, сообщили в СУ СК по Белгородской области.  

Разозлившись, ранее судимый староосколец достал свой нож и ударил одного из мужчин в живот. Второй пострадавший начал заступаться за друга, однако обвиняемый и ему нанёс несколько ударов: в шею и туловище.

Мужчина с ранением живота выбежал на улицу и там потерял сознание. Скорую помощь мужчине вызвала проходившая мимо женщина, однако помочь старооскольцу медики не смогли: в больнице он скончался от полученной травмы. Второго пострадавшего спасти удалось.

Следователи уже завершили расследование всех обстоятельств. В отношении обвиняемого завели уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы от восьми до 20 лет с ограничением свободы от года до двух лет, либо пожизненное заключение.

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