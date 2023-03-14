Средняя номинальная зарплата в Белгородской области в 2022 году выросла на 14,5%

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В 2022 году уровень среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Белгородской области вырос до 47,5 тыс. рублей — на 14,5% по сравнению с 2021 годом. При этом размер реальной начисленной зарплаты снизился на 0,1%, если сравнивать с тем же периодом.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата врачей за 2022 год в регионе превысила 76 тыс. рублей. В 2022 году на финансирование отрасли здравоохранения выделили 44,2 млрд рублей.
В ноябре замгубернатора Дмитрий Гладский во время заседания в областной думе заявил, что к 2025 году среднемесячная зарплата белгородца может вырасти до 57 тыс. рублей. Планируется, что к указанному году численность занятых достигнет 794 тыс. человек.