Средняя номинальная зарплата в Белгородской области в 2022 году выросла на 14,5%

В 2022 году уровень среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Белгородской области вырос до 47,5 тыс. рублей — на 14,5% по сравнению с 2021 годом. При этом размер реальной начисленной зарплаты снизился на 0,1%, если сравнивать с тем же периодом.