Современный детский сад, но без автобусов: о районе Новая жизнь в Белгороде

Микрорайон Новая жизнь — современный. Там есть детские и спортивные площадки. Также в центре района обустроили уличный кинотеатр. Главной изюминкой Новой жизни является школа и детский сад «Акварель». Стоимость объекта составила почти 346 млн рублей. Что касается продуктовых магазинов, в непосредственной близости их всего два. Однако есть поликлиника и аптека, а также ресторан и магазин канцтоваров.