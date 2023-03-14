Современный детский сад, но без автобусов: о районе Новая жизнь в Белгороде

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Район застройки Новая жизнь располагается в юго-западной части города Белгорода, на улицах Семейная и Каштановая, недалеко от Ботанического сада. Расстояние до центра города составляет около двух километров.
«Новая жизнь» — проект департамента строительства и транспорта Белгородской области (теперь министерства). Его запустили в 2017 году. Основной идеей «Новой жизни» является обеспечение жильём молодых специалистов и их семей по доступной цене и на льготных условиях. О преимуществах и недостатках проживания здесь читайте ниже.
Автобусных маршрутов, которые связывают микрорайон Новая жизнь с центром города или Харгорой, мало, но с 1 января добавились дополнительные автобусы. На сегодня доехать туда можно на маршрутах:
Они начинают курсировать от микрорайона около 06:00 в будние дни. Поэтому по многочисленным просьбам жителей и для улучшения качества транспортного обслуживания в утренние и вечерние часы пик власти увеличили количество пригородных поездов.
Микрорайон Новая жизнь — современный. Там есть детские и спортивные площадки. Также в центре района обустроили уличный кинотеатр. Главной изюминкой Новой жизни является школа и детский сад «Акварель». Стоимость объекта составила почти 346 млн рублей. Что касается продуктовых магазинов, в непосредственной близости их всего два. Однако есть поликлиника и аптека, а также ресторан и магазин канцтоваров.
Район со всех четырёх сторон окружён зелёными насаждениями. Также он находится рядом с Ботаническим садом. А ещё внутри жилого квартала множество зелёных насаждений с газонами, поэтому с экологией всё хорошо, что и привлекает семьи с детьми.
Микрорайон целиком состоит из пятиэтажек, которые возвели в чистом поле. Они все одинаковые, отличаются только расцветкой. Фактически — это социальное жильё, поскольку порядка 90% квартир было предназначено для жителей Белгородской области моложе 36 лет, прописанных и официально трудоустроенных в регионе. Приоритет отдавали родителям с детьми-инвалидами или кандидатам-инвалидам, неполным семьям и семьям с детьми.
Большая часть жилья — небольшие студии площадью от 27 до 33 «квадратов». Однако есть и студии-двушки. Минус — отсутствие балконов и лифтов.
В настоящее время в микрорайоне готовятся под сдачу дома четвёртой очереди проекта. Их собирались сдать в эксплуатацию в 2022 году, но сроки перенесли на июнь текущего года. Речь о домах № 18 и 20 на улице Каштановой, № 35 и 37 на улице Семейной.
На 13 марта на продажу в микрорайоне выставили более 30 квартир. К примеру, за «двушку» площадью 55,8 кв. м. просят 6,5 млн рублей, а за двухкомнатную квартиру в 54 «квадрата» хотят получить 5,9 млн рублей. Среди самых дешёвых предложений — «однушка» площадью 20,8 кв. м. Её продают за 2,3 млн рублей.
В целом микрорайон Новая жизнь — отдельный городок внутри Белгорода. Там есть всё необходимое для жизни, особенно с детьми: детский сад, школа, поликлиника. Также среди преимуществ — множество зелёных насаждений и аккуратное благоустройство. Однако есть и недостатки — плохое транспортное сообщение и отсутствие мест для отдыха (кинотеатры, музеи, торговые центры, развлечения для детей).