Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Немного биографии
Давид Бузиашвили родился в 1989 году. С конца ноября 2015 по март 2016 года возглавлял департамент экономического развития администрации Белгорода. Пост он покинул по собственному желанию.
После этого Бузиашвили перешёл в областное правительство — в региональный департамент экономического развития. Изначально он занимал пост замначальника — начальника управления промышленности и предпринимательства. А в 2019 году его повысили до первого замначальника департамента. В этой должности он проработал до 2021 года. В августе стало известно, что место Бузиашвили в департаменте после скандального ухода Олега Абрамова занял приехавший в регион из Сургута Евгений Хромов.
Давид Бузиашвили — сын гендиректора ОАО «Белгородский хладокомбинат» Георгия Бузиашвили.
О бизнесе
На сегодняшний день Давиду Бузиашвили принадлежит фирма «Эс Энд Би Груп», также он является совладельцем компаний «Белриэлти» и «Бизнесцентр». Обо всём по порядку.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с конца февраля 2023 года Давиду Бузиашвили стало принадлежать 50% доли в уставном капитале компании «Бизнесцентр». Ранее эта доля являлась собственностью Ольги Бузиашвили. Ещё половина компании принадлежит Вере Савченко. В целом за годы существования в компании «Бизнесцентр» сменились семь владельцев, пока с 2012 до 2021 года организация не перешла фирме «Эс Энд Би Груп», а затем Ольге Бузиашвили и Вере Савченко.
Примечательно, что компания «Бизнесцентр» заключила только один контракт на 186 млн рублей в 2017 году. Речь идёт о передаче в аренду нежилых помещений площадью 1875,2 кв. м. в здании на улице Победы, 73а в Белгороде (1,2,5,6,7 этажи) банку ВТБ, который там расположен по настоящее время. Данный объект находится у фирмы «Бизнесцентр» в собственности.
Справка. Компания «Бизнесцентр» зарегистрирована в Белгороде с 2004 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Павел Костюченко. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 5,5 млн рублей.
Также с конца февраля Давид Бузиашвили стал собственником компании «Эс Энд Би Груп», которой владела Ольга Бузиашвили. Фирма работает в Белгороде с 2010 года и занимается деятельностью по управлению холдинг-компаниями. Руководитель и бенефициар — Давид Бузиашвили. Примечательно, что должность руководителя в компании Бузиашвили занимает с июля 2022 года, после того как ушёл со своей должности в региональном департаменте экономического развития. Эту же должность в компании он занимал с 2012 по 2015 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль «Эс Энд Би Груп» превысила 20 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания отчиталась о прибыли в 10,5 млн рублей — в два раза меньше.
В 2012 году «Эс Энд Би Груп» принадлежала Вере Савченко и племяннику экс-губернатора Евгения Савченко — Михаилу Савченко, который в настоящее время является председателем комитета областной думы по бюджету, финансам и земельным отношениям и исполнительным директором фонда развития села.
Что касается компании «Белриэлти», она работает в Белгороде с 2016 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Павел Костюченко. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 2,2 млн рублей.
Принадлежит компания Давиду Бузиашвили (50% доли в УК) и Вере Савченко (50% доли в УК). Ранее половина организации также числилась за Ольгой Бузиашвили. А с момента создания она принадлежала Дмитрию Берестовому, а затем Игорю Лихачеву.
В 2022 году фирма заключила два контракта на 600 тысяч рублей. Речь идёт о передаче в аренду нежилых помещений для нужд ЦМТУ Росстандарта. На сегодняшний день оба контракта завершились.
Таким образом, несмотря на не очень успешную карьеру в правительстве Белгородской области Давид Бузиашвили с головой ушёл в бизнес по аренде имущества, который приносит ему неплохую прибыль. Но на этом направления его деятельности не заканчиваются. Через «Эс Энд Би Груп» Давид Бузиашвили владеет 50,1% ООО «ЭСБИЭС ФАРМАСИ», которая выступает крупным поставщиком лекарственных препаратов и медицинских изделий. Только в 2022 году объём госконтрактов на поставки в белгородские больницы превысил 1,2 млрд рублей.