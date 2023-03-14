Снова в деле: Давид Бузиашвили возвращает доли в компаниях в Белгороде

Также с конца февраля Давид Бузиашвили стал собственником компании «Эс Энд Би Груп», которой владела Ольга Бузиашвили. Фирма работает в Белгороде с 2010 года и занимается деятельностью по управлению холдинг-компаниями. Руководитель и бенефициар — Давид Бузиашвили. Примечательно, что должность руководителя в компании Бузиашвили занимает с июля 2022 года, после того как ушёл со своей должности в региональном департаменте экономического развития. Эту же должность в компании он занимал с 2012 по 2015 год.