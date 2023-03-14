Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Пострадавшую при обстреле Белгородского района женщину могут перевести в Москву

14 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI
Там женщина продолжит лечение, сообщил губернатор. В настоящий момент состояние белгородки всё ещё тяжёлое.
Сюжет
СВО

Вчера, 13 марта, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгородский район. Сработала система ПВО, однако без пострадавших не обошлось: местная жительница получила сотрясение мозга, у неё была открытая черепно-мозговая травма.

В тот же день белгородке сделали операцию и поместили в реанимацию. За сутки состояние женщины не улучшилось, поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 марта сообщил, что при необходимости пострадавшую направят в Москву для продолжения лечения.

Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за её здоровье. Если будет необходимость и её состояние позволит, сразу переведём в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Женщина ранена после ракетного обстрела Белгородского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина продолжит лечение в МосквеСтоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубовСотрудники «ОМК Энергомаш» собрали 43 тысячи рублей на лечение детейПациенты больниц ЛНР пройдут плановое лечение в Белгородской области
#Александра Склярова#Пострадавшая#Общество#СВО#Белгородский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Поле брани: вам, оленям, всё равно ничего не докажешь!
Вчера, 16:34
Красиво, но уход нужен: стоит ли у Центрального парка Белгорода высадить сирень?
Вчера, 13:54
Ночью по улицам Борисовки бродил верблюд
Вчера, 18:28
В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела
Вчера, 16:08
Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму
Вчера, 11:13
Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области
Вчера, 11:24