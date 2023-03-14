Пострадавшую при обстреле Белгородского района женщину могут перевести в Москву

В тот же день белгородке сделали операцию и поместили в реанимацию. За сутки состояние женщины не улучшилось, поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 марта сообщил, что при необходимости пострадавшую направят в Москву для продолжения лечения.