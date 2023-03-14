Пострадавшую при обстреле Белгородского района женщину могут перевести в Москву

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Published Сегодня, 03:50
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Вчера, 13 марта, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгородский район. Сработала система ПВО, однако без пострадавших не обошлось: местная жительница получила сотрясение мозга, у неё была открытая черепно-мозговая травма.
В тот же день белгородке сделали операцию и поместили в реанимацию. За сутки состояние женщины не улучшилось, поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 марта сообщил, что при необходимости пострадавшую направят в Москву для продолжения лечения.
Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за её здоровье. Если будет необходимость и её состояние позволит, сразу переведём в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области