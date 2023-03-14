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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Под Белгородом сработала сирена: видео

14 марта 2023, 11:57
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

В Шебекино проверили работу систем оповещения

В Шебекинском горокруге провели плановую проверку систем оповещения. Видео опубликовали в Telegram-канале «Радар Белгород».

Жители Шебекино услышали работающую сирену. Однако поводов для беспокойства нет — это плановая проверка систем оповещения.

Видео: Telegram-канал «Радар Белгород»

Ранее сообщалось, что порядка 4% сирен в Белгородской области не сработали во время плановой проверки систем оповещения. В общей сложности в регионе их установлено 467 штук, а не сработала 21.

1 марта в ряде муниципалитетов региона проверяли системы оповещения. Белгородцы услышали не только сирены — по улицам также ездили автомобили с громкоговорителями.

Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области
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