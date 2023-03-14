Под Белгородом сработала сирена: видео

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жители Шебекино услышали работающую сирену. Однако поводов для беспокойства нет — это плановая проверка систем оповещения.
Ранее сообщалось, что порядка 4% сирен в Белгородской области не сработали во время плановой проверки систем оповещения. В общей сложности в регионе их установлено 467 штук, а не сработала 21.
1 марта в ряде муниципалитетов региона проверяли системы оповещения. Белгородцы услышали не только сирены — по улицам также ездили автомобили с громкоговорителями.