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На территориях двух районов Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

14 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
Ограничительные мероприятия в течение двух месяцев действуют на территориях Красногвардейского района и Алексеевского горокруга, следует из постановлений, опубликованных региональным правительством.

На территориях двух белгородских муниципалитетов ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные мероприятия действуют на территории Красногвардейского района и Алексеевского городского округа.

В первом случае карантин ввели в охотничьих угодьях в Утянском сельском поселении западнее села Солдатка. Действуют ограничения в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага.

Вторым неблагополучным по бешенству участком признали территорию дома на улице Садовой в селе Николаевка. В обоих местах ограничительные мероприятия действуют в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Напомним, с начала года в регионе зарегистрировали девять случаев бешенства животных. Статистику пополнили ещё два.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Алексеевский горокруг#Карантин#Бешенство#Животные#Вирус
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