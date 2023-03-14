На территориях двух районов Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На территориях двух белгородских муниципалитетов ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные мероприятия действуют на территории Красногвардейского района и Алексеевского городского округа.
В первом случае карантин ввели в охотничьих угодьях в Утянском сельском поселении западнее села Солдатка. Действуют ограничения в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага.
Вторым неблагополучным по бешенству участком признали территорию дома на улице Садовой в селе Николаевка. В обоих местах ограничительные мероприятия действуют в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.
Напомним, с начала года в регионе зарегистрировали девять случаев бешенства животных. Статистику пополнили ещё два.