Минздрав хочет, чтобы белгородцы жили как минимум до 78 лет

«В последние два года мы благодаря федеральному и региональному бюджету сильно укрепили материально-техническую базу — нужно правильно использовать приобретённый ресурс, это первый важный шаг. Работаем с тем, что есть, работаем правильно. И в качестве второго шага — расширять имеющуюся базу», — пояснил глава областного минздрава Андрей Иконников.

