Минздрав хочет, чтобы белгородцы жили как минимум до 78 лет

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Белгородской области планируют увеличить продолжительность жизни до 78,2 года. Показатель намерены достигнуть в 2030 году.
Для этого в регионе проводятся мероприятия по 14 направлениям. Их цель — улучшить алгоритмы оказания медицинской помощи для повышения качества и доступности.
«В последние два года мы благодаря федеральному и региональному бюджету сильно укрепили материально-техническую базу — нужно правильно использовать приобретённый ресурс, это первый важный шаг. Работаем с тем, что есть, работаем правильно. И в качестве второго шага — расширять имеющуюся базу», — пояснил глава областного минздрава Андрей Иконников.
Увеличение продолжительности жизни способствует увеличению числа населения. В 2022 году численность людей на Земле достигла 8 млрд человек.