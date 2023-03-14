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Минздрав хочет, чтобы белгородцы жили как минимум до 78 лет

14 марта 2023, 13:14
Фото: 1MI

Продолжительность жизни белгородцев хотят увеличить до 78 лет

Власти региона поставили задачу — увеличить продолжительность жизни до 78,2 года. В минздраве рассчитывают, что к этому показателю удастся прийти уже к 2030 году, сообщил глава профильного ведомства Андрей Иконников.

В Белгородской области планируют увеличить продолжительность жизни до 78,2 года. Показатель намерены достигнуть в 2030 году.

Для этого в регионе проводятся мероприятия по 14 направлениям. Их цель — улучшить алгоритмы оказания медицинской помощи для повышения качества и доступности.

«В последние два года мы благодаря федеральному и региональному бюджету сильно укрепили материально-техническую базу — нужно правильно использовать приобретённый ресурс, это первый важный шаг. Работаем с тем, что есть, работаем правильно. И в качестве второго шага — расширять имеющуюся базу», — пояснил глава областного минздрава Андрей Иконников.

Увеличение продолжительности жизни способствует увеличению числа населения. В 2022 году численность людей на Земле достигла 8 млрд человек.

Население Земли достигло 8 млрд человек
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#Ольга Аксёнова#Минздрав#Продолжительность жизни#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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