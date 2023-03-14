Мэрия Белгорода решила, что высаживать сирень в Центральном парке нецелесообразно

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Создать живую изгородь в Центральном парке предложил местный житель под постом мэра Белгорода Валентина Демидова в комментариях в соцсети. Белгородец Максим Макаров предложил высадить растения вдоль тротуара с южной стороны парка. Мэр пообещал рассмотреть этот вопрос.
Вчера, 13 марта, администрация ответила белгородцу, что высаживать сирень вдоль тротуара нецелесообразно из-за реконструкции парка, которая запланирована в текущем году.
Белгородцу мэрия предложила рассмотреть другую территорию для создания живой изгороди, а с предложением обратиться в управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды.
Почему же нецелесообразно? Ясно всем, что сирень никому мешать не будет и реконструкции в том числе, так как ограждение (забор) парка не предусмотрено данной реконструкцией. Не получается весной, можно высадить осенью. Хотя и весной можно. И было бы лучше весной!
Максим Макаров, белгородец
Напомним, что журналист Бел.Ру также связалась с экспертом, который рассказал о плюсах и минусах живой изгороди из сирени. По мнению специалиста, чтобы изгородь смотрелась красиво, необходим уход и правильно подобранные сорта растения.